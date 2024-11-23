Ніхто не здогадається, що в цих котлетах немає м’яса: розкішний пісний рецепт (відео)
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Котлетки виходять смачні та ситні
Пісні страви можуть бути і ситними, і красивими. Ми розповідали, як приготувати смажену картоплю особливо смачно. Тепер ділимось рецептом апетитних пісних котлет. Вони такі смачні, що ніхто не здогадається, що в цих котлетах немає м'яса і яєць.
Вони дуже ситні, смачні як гарячими, так і в холодними. Як їх приготувати, розповіли на ютуб-каналі "Кулінарна рецепти від Надії".
Інгредієнти:
- Капуста — 700 г
- Цибуля — 2 шт
- Морква — 1 шт
- Манка — 3-4 ст. л.
- Картопля — 2 шт
- До смаку, сіль та перець
- Сушений часник — 1 ч. л.
- Прованські трави — 0.5 ч. л.
- Мускатний горіх — ¼ ч. л.
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Нашаткуємо капусту на довгі смужки. Перекладаємо в каструлю, заливаємо водою та солимо. Ставимо на плиту і варимо капусту до м'якості 10-15 хвилин.
- Тим часом дрібно нарізаємо дві цибулини. Терткою натираємо моркву. З капусти зливаємо воду та залишаємо до охолодження.
- На олії обсмажуємо цибулю та моркву. Додаємо сіль та перець, улюблені спеції. Терткою натираємо сиру картоплю.
- З’єднуємо капусту з обсмаженими овочами та картоплею. Додаємо манку та замішуємо фарш. Лишаємо на 15-20 хвилин, щоб набухла манка.
- Формуємо котлети вологими руками. Обсмажуємо їх на сковороді з двох боків до красивої золотистої скоринки.
Котлетки виходять дуже смачними, вони гарно тримають форму. Можна їсти просто так, а можна — з гарніром. Також ми розповідали, як дуже смачно посмажити гриби.