Ніхто не здогадається, що в цих котлетах немає м’яса: розкішний пісний рецепт (відео)

Котлетки виходять смачні та ситні

Пісні страви можуть бути і ситними, і красивими. Ми розповідали, як приготувати смажену картоплю особливо смачно. Тепер ділимось рецептом апетитних пісних котлет. Вони такі смачні, що ніхто не здогадається, що в цих котлетах немає м'яса і яєць.

Вони дуже ситні, смачні як гарячими, так і в холодними. Як їх приготувати, розповіли на ютуб-каналі "Кулінарна рецепти від Надії".

Інгредієнти:

Капуста — 700 г

Цибуля — 2 шт

Морква — 1 шт

Манка — 3-4 ст. л.

Картопля — 2 шт

До смаку, сіль та перець

Сушений часник — 1 ч. л.

Прованські трави — 0.5 ч. л.

Мускатний горіх — ¼ ч. л.

Олія для смаження

Спосіб приготування:

Нашаткуємо капусту на довгі смужки. Перекладаємо в каструлю, заливаємо водою та солимо. Ставимо на плиту і варимо капусту до м'якості 10-15 хвилин. Тим часом дрібно нарізаємо дві цибулини. Терткою натираємо моркву. З капусти зливаємо воду та залишаємо до охолодження. На олії обсмажуємо цибулю та моркву. Додаємо сіль та перець, улюблені спеції. Терткою натираємо сиру картоплю. З’єднуємо капусту з обсмаженими овочами та картоплею. Додаємо манку та замішуємо фарш. Лишаємо на 15-20 хвилин, щоб набухла манка. Формуємо котлети вологими руками. Обсмажуємо їх на сковороді з двох боків до красивої золотистої скоринки.

Котлетки виходять дуже смачними, вони гарно тримають форму. Можна їсти просто так, а можна — з гарніром. Також ми розповідали, як дуже смачно посмажити гриби.