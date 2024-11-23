Никто не догадается, что в этих котлетах нет мяса: роскошный постный рецепт (видео)
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Котлетки получаются вкусные и сытные
Постные блюда могут быть и сытными, и красивыми. Мы рассказывали, как приготовить жареный картофель особенно вкусно. Теперь делимся рецептом аппетитных постных котлет. Они так вкусны, что никто не догадается, что в этих котлетах нет мяса и яиц.
Они очень сытные, вкусные как горячими, так и холодными. Как их приготовить, рассказали на ютуб-канале "Кулинарные рецепты от Надежды".
Ингредиенты:
- Капуста — 700 г
- Лук — 2 шт
- Морковь — 1 шт
- Манка — 3-4 ст. л.
- Картофель — 2 шт
- По вкусу, соль и перец
- Сушеный чеснок – 1 ч. л.
- Прованские травы – 0.5 ч. л.
- Мускатный орех – ¼ ч. л.
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Шинкуем капусту на длинные полоски. Перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и солим. Ставим на плиту и варим капусту до мягкости 10-15 минут.
- Тем временем мелко нарезаем две луковицы. Теркой натираем морковь. С капусты сливаем воду и оставляем до охлаждения.
- На растительном масле обжариваем лук и морковь. Добавляем соль и перец, любимые специи. Теркой натираем сырой картофель.
- Соединяем капусту с обжаренными овощами и картофелем. Добавляем манку и замешиваем фарш. Оставляем на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
- Формируем котлеты влажными руками. Обжариваем их на сковороде с двух сторон до красивой золотистой корочки.
Котлетки получаются очень вкусными, они хорошо держат форму. Можно есть просто так, а можно с гарниром. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.