Никто не догадается, что в этих котлетах нет мяса: роскошный постный рецепт (видео)

Котлетки получаются вкусные и сытные

Постные блюда могут быть и сытными, и красивыми. Мы рассказывали, как приготовить жареный картофель особенно вкусно. Теперь делимся рецептом аппетитных постных котлет. Они так вкусны, что никто не догадается, что в этих котлетах нет мяса и яиц.

Они очень сытные, вкусные как горячими, так и холодными. Как их приготовить, рассказали на ютуб-канале "Кулинарные рецепты от Надежды".

Ингредиенты:

Капуста — 700 г

Лук — 2 шт

Морковь — 1 шт

Манка — 3-4 ст. л.

Картофель — 2 шт

По вкусу, соль и перец

Сушеный чеснок – 1 ч. л.

Прованские травы – 0.5 ч. л.

Мускатный орех – ¼ ч. л.

Масло для жарки

Способ приготовления:

Шинкуем капусту на длинные полоски. Перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и солим. Ставим на плиту и варим капусту до мягкости 10-15 минут. Тем временем мелко нарезаем две луковицы. Теркой натираем морковь. С капусты сливаем воду и оставляем до охлаждения. На растительном масле обжариваем лук и морковь. Добавляем соль и перец, любимые специи. Теркой натираем сырой картофель. Соединяем капусту с обжаренными овощами и картофелем. Добавляем манку и замешиваем фарш. Оставляем на 15-20 минут, чтобы манка набухла. Формируем котлеты влажными руками. Обжариваем их на сковороде с двух сторон до красивой золотистой корочки.

Котлетки получаются очень вкусными, они хорошо держат форму. Можно есть просто так, а можно с гарниром. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.