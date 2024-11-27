З цим паштетом ви полюбите печінку: закуска вийде бюджетною та оригінальною (відео)

Апетитна та ефектна закуска

Печінку люблять далеко не всі через специфічний смак та аромат. Однак навіть цей субпродукт можна приготувати настільки смачно, що її їстимуть усі. Зокрема, печінку можна потушкувати з содою або ж приготувати ніжний паштет.

Готується така закуска легко та просто. Рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати ніжний паштет

Інгредієнти:

печінка — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

вершкове масло;

сіль/перець;

олія для смаження;

Спосіб приготування:

1.Печінку очистити від плівки та жилок.

2.Добре промити, подрібнити та обсмажити на середньому вогні до готовності.

3.Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на великій тертці.

4.Овочі обсмажити окремо від печінки.

5.Додати олію та засмажку до печінки.

6.Посолити, поперчити за смаком і перебити блендером.