С этим паштетом вы полюбите печень: закуска получится бюджетной и оригинальной (видео)

Аппетитная и эффектная закуска

Печень любят далеко не все из-за специфического вкуса и аромата. Однако даже этот субпродукт можно приготовить настолько вкусно, что его будут есть все. В частности, печень можно потушить с содой или приготовить нежный паштет.

Готовится такая закуска легко и просто. Рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить паштет

Ингредиенты:

печень — 400 г;

лук – 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сливочное масло;

соль/перец;

масло для жарки;

Способ приготовления:

1.Печень очистить от пленки и жилок.

2.Хорошо промыть, измельчить и обжарить на среднем огне до готовности.

3.Лук мелко нарезать, морковь натереть на большой терке.

4.Овощи обжарить отдельно от печени.

5.Добавить масло и зажарку к печени.

6.Посолить, поперчить по вкусу и перебить блендером.