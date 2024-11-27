С этим паштетом вы полюбите печень: закуска получится бюджетной и оригинальной (видео)
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Аппетитная и эффектная закуска
Печень любят далеко не все из-за специфического вкуса и аромата. Однако даже этот субпродукт можно приготовить настолько вкусно, что его будут есть все. В частности, печень можно потушить с содой или приготовить нежный паштет.
Готовится такая закуска легко и просто. Рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "_marina_frolova._".
Как приготовить паштет
Ингредиенты:
- печень — 400 г;
- лук – 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сливочное масло;
- соль/перец;
- масло для жарки;
Способ приготовления:
1.Печень очистить от пленки и жилок.
2.Хорошо промыть, измельчить и обжарить на среднем огне до готовности.
3.Лук мелко нарезать, морковь натереть на большой терке.
4.Овощи обжарить отдельно от печени.
5.Добавить масло и зажарку к печени.
6.Посолить, поперчить по вкусу и перебить блендером.