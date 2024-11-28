Діти проситимуть приготувати це знов і знов: простий рецепт яблучної смакоти (відео)
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Достатньо змішати декілька інгредієнтів і страва майже готова
Хочете порадувати свою родину ніжною та ароматною випічкою? Спробуйте приготувати яблучні вафлі за цим простим рецептом. Вони виходять м’якими, з легкою фруктовою ноткою та ідеальною текстурою. Всього кілька інгредієнтів, трохи часу — і на вашому столі з’явиться справжня яблучна смакота, яку дітлахи проситимуть готувати знов і знов.
Ці вафлі, рецептом яких поділилась блогерка recepti_dariko, чудово підійдуть для сімейного сніданку або перекусу. Їх можна подавати з медом, варенням чи просто так — вони смачні самі по собі.
Інгредієнти:
- яйця 2 шт;
- молоко 70 мл;
- цукор 120 г;
- олія 100 мл;
- борошно 140 г;
- яблука 1-2 шт;
- кориця за бажанням.
Спосіб приготування:
- Яйця змішуємо з молоком. Додаємо цукор, потім олію і борошно. Має вийти доволі густа маса.
- Яблука разом зі шкіркою натираємо на грубій тертці, а потім додаємо в тісто.
- За бажання можна додати корицю.
- Смажимо вафлі до готовності у вафельниці.
Раніше ми ділились рецептом традиційного німецького печива з мигдальним смаком. Готувати його так легко, що це можна робити разом з дитиною.