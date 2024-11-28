Дети будут просить приготовить это снова и снова: простой рецепт яблочной вкуснятины (видео)

Достаточно смешать несколько ингредиентов и блюдо почти готово

Хотите порадовать свою семью нежной и ароматной выпечкой? Попробуйте приготовить яблочные вафли по этому простому рецепту. Они получаются мягкими, с легкой фруктовой ноткой и безупречной текстурой. Всего несколько ингредиентов, немного времени — и на вашем столе появится настоящая яблочная вкусняшка, которую дети будут просить готовить снова и снова.

Эти вафли, рецептом которых поделилась блогерша recepti_dariko, прекрасно подойдут для семейного завтрака или перекуса. Их можно подавать с медом, вареньем или просто так – они вкусны сами по себе.

Ингредиенты:

яйца 2 шт;

молоко 70 мл;

сахар 120 г;

масло 100 мл;

мука 140 г;

яблоки 1-2 шт;

корица по желанию.

Способ приготовления:

Яйца смешиваем с молоком. Добавляем сахар, затем растительное масло и муку. Должна выйти довольно густая масса. Яблоки вместе с кожурой натираем на грубой терке, а затем добавляем в тесто. При желании можно добавить корицу. Жарим вафли до готовности в вафельнице.

Раньше мы делились рецептом традиционного немецкого печенья с миндальным вкусом. Готовить его так легко, что это можно делать вместе с ребенком.