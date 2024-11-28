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Дети будут просить приготовить это снова и снова: простой рецепт яблочной вкуснятины (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Эти вафли готовятся очень просто
Эти вафли готовятся очень просто. Фото Freepik

Достаточно смешать несколько ингредиентов и блюдо почти готово

Хотите порадовать свою семью нежной и ароматной выпечкой? Попробуйте приготовить яблочные вафли по этому простому рецепту. Они получаются мягкими, с легкой фруктовой ноткой и безупречной текстурой. Всего несколько ингредиентов, немного времени — и на вашем столе появится настоящая яблочная вкусняшка, которую дети будут просить готовить снова и снова.

Эти вафли, рецептом которых поделилась блогерша recepti_dariko, прекрасно подойдут для семейного завтрака или перекуса. Их можно подавать с медом, вареньем или просто так – они вкусны сами по себе.

Ингредиенты:

  • яйца 2 шт;
  • молоко 70 мл;
  • сахар 120 г;
  • масло 100 мл;
  • мука 140 г;
  • яблоки 1-2 шт;
  • корица по желанию.

Способ приготовления:

  1. Яйца смешиваем с молоком. Добавляем сахар, затем растительное масло и муку. Должна выйти довольно густая масса.
  2. Яблоки вместе с кожурой натираем на грубой терке, а затем добавляем в тесто.
  3. При желании можно добавить корицу.
  4. Жарим вафли до готовности в вафельнице.

Раньше мы делились рецептом традиционного немецкого печенья с миндальным вкусом. Готовить его так легко, что это можно делать вместе с ребенком.

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