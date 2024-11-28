Дети будут просить приготовить это снова и снова: простой рецепт яблочной вкуснятины (видео)
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Достаточно смешать несколько ингредиентов и блюдо почти готово
Хотите порадовать свою семью нежной и ароматной выпечкой? Попробуйте приготовить яблочные вафли по этому простому рецепту. Они получаются мягкими, с легкой фруктовой ноткой и безупречной текстурой. Всего несколько ингредиентов, немного времени — и на вашем столе появится настоящая яблочная вкусняшка, которую дети будут просить готовить снова и снова.
Эти вафли, рецептом которых поделилась блогерша recepti_dariko, прекрасно подойдут для семейного завтрака или перекуса. Их можно подавать с медом, вареньем или просто так – они вкусны сами по себе.
Ингредиенты:
- яйца 2 шт;
- молоко 70 мл;
- сахар 120 г;
- масло 100 мл;
- мука 140 г;
- яблоки 1-2 шт;
- корица по желанию.
Способ приготовления:
- Яйца смешиваем с молоком. Добавляем сахар, затем растительное масло и муку. Должна выйти довольно густая масса.
- Яблоки вместе с кожурой натираем на грубой терке, а затем добавляем в тесто.
- При желании можно добавить корицу.
- Жарим вафли до готовности в вафельнице.
Раньше мы делились рецептом традиционного немецкого печенья с миндальным вкусом. Готовить его так легко, что это можно делать вместе с ребенком.