Не проґавте сезон гарбуза: рецепт ніжних міні-тістечок
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Гарбузові мафіни виходять дуже ніжні та ароматні
Гарбуз є досить популярним осіннім овочем. З нього роблять не лише молочну кашу, запікають шматочками з м'ясом чи готують смачні закуски, але також готують десерти.
Одним з них ми сьогодні й хочемо поділитися. А рецепт ароматних мафінів опублікували на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".
Як приготувати гарбузові кекси
Інгредієнти на 10 шт.:
- вершкове масло – 150 г;
- цукор – 100 г;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 250 г;
- розпушувач – 10 г;
- цедра апельсина – 1 шт.;
- гарбуз тертий – 200 г;
- будь-які заморожені ягоди – 50 г;
Спосіб приготування:
- Збити розм'якшене вершкове масло до освітлення та збільшення в обсязі.
- Додати цедру апельсина та цукор, знову збити.
- Додати яйця, перемішати.
- Додати борошно з розпушувачем і знову перемішати – борошно має зволожитися.
- Додати тертий гарбуз і перемішати.
- Додати в тісто ягоди, перемішати.
- Розкласти тісто по формах, заповнюючи їх до половини.
- Запікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 25-30 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.
- Готові кекси дістати із форми та присипати цукровою пудрою.