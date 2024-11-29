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Не проґавте сезон гарбуза: рецепт ніжних міні-тістечок

Автор
Марія Швець
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Автор
Ароматна, соковита та смачна випічка на кожен день
Ароматна, соковита та смачна випічка на кожен день. Фото 1000.menu

Гарбузові мафіни виходять дуже ніжні та ароматні

Гарбуз є досить популярним осіннім овочем. З нього роблять не лише молочну кашу, запікають шматочками з м'ясом чи готують смачні закуски, але також готують десерти.

Одним з них ми сьогодні й хочемо поділитися. А рецепт ароматних мафінів опублікували на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Як приготувати гарбузові кекси

Інгредієнти на 10 шт.:

  • вершкове масло – 150 г;
  • цукор – 100 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 250 г;
  • розпушувач – 10 г;
  • цедра апельсина – 1 шт.;
  • гарбуз тертий – 200 г;
  • будь-які заморожені ягоди – 50 г;

Спосіб приготування:

  1. Збити розм'якшене вершкове масло до освітлення та збільшення в обсязі.
  2. Додати цедру апельсина та цукор, знову збити.
  3. Додати яйця, перемішати.
  4. Додати борошно з розпушувачем і знову перемішати – борошно має зволожитися.
  5. Додати тертий гарбуз і перемішати.
  6. Додати в тісто ягоди, перемішати.
  7. Розкласти тісто по формах, заповнюючи їх до половини.
  8. Запікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 25-30 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.
  9. Готові кекси дістати із форми та присипати цукровою пудрою.
Теги:
#Гарбуз #Кекс #Готуємо вдома