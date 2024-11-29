Не проґавте сезон гарбуза: рецепт ніжних міні-тістечок

Гарбузові мафіни виходять дуже ніжні та ароматні

Гарбуз є досить популярним осіннім овочем. З нього роблять не лише молочну кашу, запікають шматочками з м'ясом чи готують смачні закуски, але також готують десерти.

Одним з них ми сьогодні й хочемо поділитися. А рецепт ароматних мафінів опублікували на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Як приготувати гарбузові кекси

Інгредієнти на 10 шт.:

вершкове масло – 150 г;

цукор – 100 г;

яйця – 2 шт.;

борошно – 250 г;

розпушувач – 10 г;

цедра апельсина – 1 шт.;

гарбуз тертий – 200 г;

будь-які заморожені ягоди – 50 г;

Спосіб приготування: