Поки є гарбузи, приготуйте цю яскраву закуску: ароматна смакота за кілька хвилин (відео)

Смаки в цій страві чудово поєднуються

Легкі страви можуть бути перекусом або ж додатком до трапези. Ми розповідали, як можна дуже смачно приготувати капусту. Тепер ділимось рецептом дуже смачного гарячого перекусу, який варто приготувати, поки сезонні гарбузи найсмачніші.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком nata.cooking. За словами авторки відео, ця страва сподобається навіть тим, хто не є великим фанатом гарбуза.

Інгредієнти:

гарбуз

сир з блакитною пліснявою

оливкова олія

сіль, перець, тимʼян і розмарин

волоські горіхи

мед

Спосіб приготування:

Гарбуз ділимо навпіл та прибираємо насіння. Також чистимо від шкірки та нарізаємо м’якоть скибочками завтовшки 1-2 сантиметри. Отримані чисті скибочки перекладаємо у форму для запікання, застелену пергаментом. Гарбуз поливаємо оливковою олією, додаємо спеції та трави. Ставимо форму з гарбузом в розігріту духовку. При 180 С час приготування орієнтовно становить 20-25 хвилин, але орієнтуйтесь на свій гарбуз. Коли гарбуз стане мʼяким, дістаємо його. Викладаємо зверху сир та посипаємо чищеними горіхами. Повертаємо форму в духовку та допікаємо все разом приблизно 10-15 хвилин. Готову закуску за бажанням поливаємо медом.

Поєднання смаків гарбуза, сиру та горіхів просто неперевершене. А якщо шукаєте ситнішу страву, зверніть увагу на рецепт ситного супу з ковбасками.