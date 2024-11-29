Не упустите сезон тыквы: рецепт нежных мини-пирожных
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Тыквенные мафины получаются очень нежные и ароматные
Тыква является довольно популярным осенним овощем. Из него делают не только молочную кашу, запекают кусочками с мясом или готовят вкусные закуски, но также готовят десерты.
Одним из них мы сегодня хотим поделиться. А рецепт ароматных мафинов опубликовали на Instagram-странице "lizaglinskaya".
Как приготовить тыквенные кексы
Ингредиенты на 10 шт.:
- сливочное масло – 150 г;
- сахар – 100 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 250 г;
- разрыхлитель – 10 г;
- цедра апельсина – 1 шт.;
- тыква тертая – 200 г;
- любые замороженные ягоды – 50 г;
Способ приготовления:
- Взбить размягченное сливочное масло до освещения и увеличения в объеме.
- Добавить цедру апельсина и сахар, снова взбить.
- Добавить яйца, перемешать.
- Добавить муку с разрыхлителем и снова перемешать – мука должна увлажниться.
- Добавить тертую тыкву и перемешать.
- Добавить в тесто ягоды, перемешать.
- Разложить тесто по формам, заполняя их до половины.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 25-30 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Готовые кексы извлечь из формы и присыпать сахарной пудрой.