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Не упустите сезон тыквы: рецепт нежных мини-пирожных

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Ароматная, сочная и вкусная выпечка на каждый день
Ароматная, сочная и вкусная выпечка на каждый день. Фото 1000.menu

Тыквенные мафины получаются очень нежные и ароматные

Тыква является довольно популярным осенним овощем. Из него делают не только молочную кашу, запекают кусочками с мясом или готовят вкусные закуски, но также готовят десерты.

Одним из них мы сегодня хотим поделиться. А рецепт ароматных мафинов опубликовали на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить тыквенные кексы

Ингредиенты на 10 шт.:

  • сливочное масло – 150 г;
  • сахар – 100 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 250 г;
  • разрыхлитель – 10 г;
  • цедра апельсина – 1 шт.;
  • тыква тертая – 200 г;
  • любые замороженные ягоды – 50 г;

Способ приготовления:

  1. Взбить размягченное сливочное масло до освещения и увеличения в объеме.
  2. Добавить цедру апельсина и сахар, снова взбить.
  3. Добавить яйца, перемешать.
  4. Добавить муку с разрыхлителем и снова перемешать – мука должна увлажниться.
  5. Добавить тертую тыкву и перемешать.
  6. Добавить в тесто ягоды, перемешать.
  7. Разложить тесто по формам, заполняя их до половины.
  8. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 25-30 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
  9. Готовые кексы извлечь из формы и присыпать сахарной пудрой.
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#Тыква #Кекс #Готовим дома