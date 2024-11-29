Не упустите сезон тыквы: рецепт нежных мини-пирожных

Тыквенные мафины получаются очень нежные и ароматные

Тыква является довольно популярным осенним овощем. Из него делают не только молочную кашу, запекают кусочками с мясом или готовят вкусные закуски, но также готовят десерты.

Одним из них мы сегодня хотим поделиться. А рецепт ароматных мафинов опубликовали на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить тыквенные кексы

Ингредиенты на 10 шт.:

сливочное масло – 150 г;

сахар – 100 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 250 г;

разрыхлитель – 10 г;

цедра апельсина – 1 шт.;

тыква тертая – 200 г;

любые замороженные ягоды – 50 г;

Способ приготовления: