Хрустку картоплю будете готувати тільки так: фантастично смачна страва (відео)
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Ідеально підходить як закуска або гарнір
З картоплі можна приготувати безліч страв. Раніше ми ділилися рецептом картопляної запіканки з копченими ковбасками. Тепер розповімо, як смачно запекти цей овоч.
Автори YouTube-каналу Peaceful cooking показали, як приготувати хрустку та ароматну картоплю. Рецепт простий, інгредієнти для нього, ймовірно, вже є на вашій кухні. З найпростіших продуктів і без особливих зусиль вийде дуже смачна страва.
Інгредієнти:
- 1 килограм картоплі;
- 1 столова ложка солі;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 3 столові ложки панірувальних сухарів (30 грам);
- 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю (15 грам);
- 0,5 чайної ложки порошку чилі;
- 0,5 чайної ложки чорного перцю;
- 0,5 чайної ложки сушеного орегано;
- 0,5 чайної ложки часникового порошку;
- 40 грамів сиру Пармезан;
- 1 столова ложка подрібненої петрушки (5 грамів).
Спосіб приготування:
- Очищаємо картоплю та розрізаємо на чотири часточки.
- Складаємо картоплю в каструлю, додаємо 1 столову ложку солі, заливаємо водою і доводимо до кипіння. Варимо 12 хвилин.
- Дістаємо картопля, промокуємо паперовим рушником і перекладаємо у велику миску.
- Збризкуємо картоплю оливковою олією і добре перемішуємо.
- Додаємо до картоплі панірувальні сухарі, кукурудзяний крохмаль, чилі, часник, чорний перець, сир та петрушку.
- Перемішуємо поки часточки картоплі не будуть рівномірно покриті приправами та сиром.
- Викладаємо картоплю на застелений пергаментом лист і запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
Раніше ми розповідали, як приготувати запечене м’ясо із сухофруктами. За цим рецептом воно виходить соковитим, а оригінальний смак оцінять навіть гурмани.