Хрустку картоплю будете готувати тільки так: фантастично смачна страва (відео)

Ідеально підходить як закуска або гарнір

З картоплі можна приготувати безліч страв. Раніше ми ділилися рецептом картопляної запіканки з копченими ковбасками. Тепер розповімо, як смачно запекти цей овоч.

Автори YouTube-каналу Peaceful cooking показали, як приготувати хрустку та ароматну картоплю. Рецепт простий, інгредієнти для нього, ймовірно, вже є на вашій кухні. З найпростіших продуктів і без особливих зусиль вийде дуже смачна страва.

Інгредієнти:

1 килограм картоплі;

1 столова ложка солі;

2 столові ложки оливкової олії;

3 столові ложки панірувальних сухарів (30 грам);

2 столові ложки кукурудзяного крохмалю (15 грам);

0,5 чайної ложки порошку чилі;

0,5 чайної ложки чорного перцю;

0,5 чайної ложки сушеного орегано;

0,5 чайної ложки часникового порошку;

40 грамів сиру Пармезан;

1 столова ложка подрібненої петрушки (5 грамів).

Спосіб приготування:

Очищаємо картоплю та розрізаємо на чотири часточки. Складаємо картоплю в каструлю, додаємо 1 столову ложку солі, заливаємо водою і доводимо до кипіння. Варимо 12 хвилин. Дістаємо картопля, промокуємо паперовим рушником і перекладаємо у велику миску. Збризкуємо картоплю оливковою олією і добре перемішуємо. Додаємо до картоплі панірувальні сухарі, кукурудзяний крохмаль, чилі, часник, чорний перець, сир та петрушку. Перемішуємо поки часточки картоплі не будуть рівномірно покриті приправами та сиром. Викладаємо картоплю на застелений пергаментом лист і запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати запечене м’ясо із сухофруктами. За цим рецептом воно виходить соковитим, а оригінальний смак оцінять навіть гурмани.