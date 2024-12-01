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Хрустящий картофель будете готовить только так: фантастически вкусное блюдо (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Запеченный картофель
Запеченный картофель. Фото Скриншот YouTube

Идеально подходит в качестве закуски или гарнира

Из картофеля можно приготовить огромное множество блюд. Ранее мы делились рецептом картофельной запеканки с копчеными колбасками. Теперь расскажем, как вкусно запечь этот овощ.

Авторы YouTube-канала Peaceful cooking показали, как приготовить хрустящий и ароматный картофель. Рецепт простой, ингредиенты для него вероятно уже есть на вашей кухне. Из самых простых продуктов и без особых усилий получится очень вкусное блюдо.

Ингредиенты:

  • 1 килограмм картофеля;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 2 столовых ложки оливкового масла;
  • 3 столовые ложки панировочных сухарей (30 грамм);
  • 2 столовые ложки кукурузного крахмала (15 грамм);
  • 0,5 чайной ложки порошка чили;
  • 0,5 чайной ложки черного перца;
  • 0,5 чайной ложки сушеного орегано;
  • 0,5 чайной ложки чесночного порошка;
  • 40 грамм сыра Пармезан;
  • 1 столовая ложка измельченной петрушки (5 грамм).

Способ приготовления:

  1. Очищаем картофель и разрезаем на четыре дольки.
  2. Складываем картофель в кастрюлю, добавляем 1 столовую ложку соли, заливаем водой и доводим до кипения. Варим 12 минут.
  3. Достаем картофель, промакиваем бумажным полотенцем и перекладываем в большую миску.
  4. Сбрызгиваем картофель оливковым маслом и хорошо перемешиваем.
  5. Добавляем к картофелю панировочные сухари, кукурузный крахмал, чили, чеснок, черный перец, сыр и петрушку.
  6. Перемешиваем пока дольки картофеля не будут равномерно покрыты приправами и сыром.
  7. Выкладываем картофель на застеленный пергаментом противень и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Ранее мы рассказывали, как приготовить запеченное мясо с сухофруктами. По этому рецепту оно получается сочным, а оригинальный вкус оценят даже гурманы.

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#Рецепты #Картофель #Готовим дома #Запеченный картофель