Хрустящий картофель будете готовить только так: фантастически вкусное блюдо (видео)

Идеально подходит в качестве закуски или гарнира

Из картофеля можно приготовить огромное множество блюд. Ранее мы делились рецептом картофельной запеканки с копчеными колбасками. Теперь расскажем, как вкусно запечь этот овощ.

Авторы YouTube-канала Peaceful cooking показали, как приготовить хрустящий и ароматный картофель. Рецепт простой, ингредиенты для него вероятно уже есть на вашей кухне. Из самых простых продуктов и без особых усилий получится очень вкусное блюдо.

Ингредиенты:

1 килограмм картофеля;

1 столовая ложка соли;

2 столовых ложки оливкового масла;

3 столовые ложки панировочных сухарей (30 грамм);

2 столовые ложки кукурузного крахмала (15 грамм);

0,5 чайной ложки порошка чили;

0,5 чайной ложки черного перца;

0,5 чайной ложки сушеного орегано;

0,5 чайной ложки чесночного порошка;

40 грамм сыра Пармезан;

1 столовая ложка измельченной петрушки (5 грамм).

Способ приготовления:

Очищаем картофель и разрезаем на четыре дольки. Складываем картофель в кастрюлю, добавляем 1 столовую ложку соли, заливаем водой и доводим до кипения. Варим 12 минут. Достаем картофель, промакиваем бумажным полотенцем и перекладываем в большую миску. Сбрызгиваем картофель оливковым маслом и хорошо перемешиваем. Добавляем к картофелю панировочные сухари, кукурузный крахмал, чили, чеснок, черный перец, сыр и петрушку. Перемешиваем пока дольки картофеля не будут равномерно покрыты приправами и сыром. Выкладываем картофель на застеленный пергаментом противень и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Ранее мы рассказывали, как приготовить запеченное мясо с сухофруктами. По этому рецепту оно получается сочным, а оригинальный вкус оценят даже гурманы.