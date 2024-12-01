Хрустящий картофель будете готовить только так: фантастически вкусное блюдо (видео)
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Идеально подходит в качестве закуски или гарнира
Из картофеля можно приготовить огромное множество блюд. Ранее мы делились рецептом картофельной запеканки с копчеными колбасками. Теперь расскажем, как вкусно запечь этот овощ.
Авторы YouTube-канала Peaceful cooking показали, как приготовить хрустящий и ароматный картофель. Рецепт простой, ингредиенты для него вероятно уже есть на вашей кухне. Из самых простых продуктов и без особых усилий получится очень вкусное блюдо.
Ингредиенты:
- 1 килограмм картофеля;
- 1 столовая ложка соли;
- 2 столовых ложки оливкового масла;
- 3 столовые ложки панировочных сухарей (30 грамм);
- 2 столовые ложки кукурузного крахмала (15 грамм);
- 0,5 чайной ложки порошка чили;
- 0,5 чайной ложки черного перца;
- 0,5 чайной ложки сушеного орегано;
- 0,5 чайной ложки чесночного порошка;
- 40 грамм сыра Пармезан;
- 1 столовая ложка измельченной петрушки (5 грамм).
Способ приготовления:
- Очищаем картофель и разрезаем на четыре дольки.
- Складываем картофель в кастрюлю, добавляем 1 столовую ложку соли, заливаем водой и доводим до кипения. Варим 12 минут.
- Достаем картофель, промакиваем бумажным полотенцем и перекладываем в большую миску.
- Сбрызгиваем картофель оливковым маслом и хорошо перемешиваем.
- Добавляем к картофелю панировочные сухари, кукурузный крахмал, чили, чеснок, черный перец, сыр и петрушку.
- Перемешиваем пока дольки картофеля не будут равномерно покрыты приправами и сыром.
- Выкладываем картофель на застеленный пергаментом противень и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
Ранее мы рассказывали, как приготовить запеченное мясо с сухофруктами. По этому рецепту оно получается сочным, а оригинальный вкус оценят даже гурманы.