Ніхто не повірить, що в цих котлетах ні грама м’яса: рецепт бюджетний і дуже ситний (відео)

Такі котлетки — чудова нагода урізноманітнити меню

Пісні страви можуть бути розкішними, ситними та смачними. Ми розповідали, як приготувати вінегрет особливо смачно. Тепер ділимось рецептом апетитних котлет з сочевиці.

Вони такі смачні та ситні, що ніхто не повірить, що в них немає м’яса. Як приготувати такі котлети, розповіли на кулінарному ютуб-каналі We Cook Vegan. Їх можна їсти як самостійну страву, або з будь-яким гарніром.

Інгредієнти:

285 г сушеної червоної сочевиці

1 велика цибулина

2 часникові зубчики

1 морква

15 г свіжої петрушки

1 ст. л. томатного пюре

1 ч. л. солі

0,5 чайної ложки чорного перцю

олія для смаження

Спосіб приготування:

Замочіть суху сочевицю у воді так, щоб покрити її водою з запасом. Так вона повинна простояти не менше 2 годин. Коли сочевиця замочиться, додайте відціджену сочевицю в кухонний комбайн. Також подрібніть 1 велику цибулину і додайте її в кухонний комбайн. Часник також додайте. Натріть моркву та перекладіть її в комбайн. Туди ж додайте свіжу петрушку та томатне пюре. Посоліть та поперчіть до смаку. Збийте всі інгредієнти до однорідності. Маса стане липкою, це нормально, так і має бути. Розігрійте трохи рослинної олії на сковороді. З маси сформуйте невеликі котлети. Обсмажуйте їх приблизно по 3 хвилини з кожного боку або до золотистого кольору і хрусткої скоринки.

Котлетки можна їсти як гарячими, так і холодними. Перекусіть ними як самостійною стравою або ж приготуйте до них смачний гарнір, наприклад, картоплю-гармошку.