Ніхто не повірить, що в цих котлетах ні грама м’яса: рецепт бюджетний і дуже ситний (відео)
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Такі котлетки — чудова нагода урізноманітнити меню
Пісні страви можуть бути розкішними, ситними та смачними. Ми розповідали, як приготувати вінегрет особливо смачно. Тепер ділимось рецептом апетитних котлет з сочевиці.
Вони такі смачні та ситні, що ніхто не повірить, що в них немає м’яса. Як приготувати такі котлети, розповіли на кулінарному ютуб-каналі We Cook Vegan. Їх можна їсти як самостійну страву, або з будь-яким гарніром.
Інгредієнти:
- 285 г сушеної червоної сочевиці
- 1 велика цибулина
- 2 часникові зубчики
- 1 морква
- 15 г свіжої петрушки
- 1 ст. л. томатного пюре
- 1 ч. л. солі
- 0,5 чайної ложки чорного перцю
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Замочіть суху сочевицю у воді так, щоб покрити її водою з запасом. Так вона повинна простояти не менше 2 годин.
- Коли сочевиця замочиться, додайте відціджену сочевицю в кухонний комбайн. Також подрібніть 1 велику цибулину і додайте її в кухонний комбайн. Часник також додайте.
- Натріть моркву та перекладіть її в комбайн. Туди ж додайте свіжу петрушку та томатне пюре. Посоліть та поперчіть до смаку.
- Збийте всі інгредієнти до однорідності. Маса стане липкою, це нормально, так і має бути.
- Розігрійте трохи рослинної олії на сковороді. З маси сформуйте невеликі котлети. Обсмажуйте їх приблизно по 3 хвилини з кожного боку або до золотистого кольору і хрусткої скоринки.
Котлетки можна їсти як гарячими, так і холодними. Перекусіть ними як самостійною стравою або ж приготуйте до них смачний гарнір, наприклад, картоплю-гармошку.