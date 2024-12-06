Никто не поверит, что в этих котлетах нет грамма мяса: рецепт бюджетный и очень сытный (видео)
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Такие котлетки – отличный случай разнообразить меню
Песни могут быть роскошными, сытными и вкусными. Мы рассказывали, как приготовить винегрет особенно вкусно. Теперь делимся рецептом аппетитных котлет из чечевицы.
Они так вкусны и сытны, что никто не поверит, что у них нет мяса. Как приготовить такие котлеты, рассказали на кулинарном ютуб-канале We Cook Vegan. Их можно есть как самостоятельное блюдо или с любым гарниром.
Ингредиенты:
- 285 г сушеной красной чечевицы
- 1 большая луковица
- 2 чесночных зубчика
- 1 морковь
- 15 г свежей петрушки
- 1 ст. л. томатного пюре
- 1 час. л. соли
- 0,5 чайной ложки черного перца
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Замочите сухую чечевицу в воде так, чтобы покрыть ее водой с запасом. Так она должна простоять не менее 2 часов.
- Когда чечевица замочится, добавьте отцеженную чечевицу в кухонный комбайн. Также измельчите 1 крупную луковицу и добавьте ее в кухонный комбайн.
- Натрите морковь и переведите ее в комбайн. Туда же добавьте свежую петрушку и томатное пюре.
- Взбейте все ингредиенты до однородности. Масса станет липкой, это нормально, так и должно быть.
- Разогрейте немного растительного масла на сковороде. Из массы сформируйте небольшие котлеты. Обжаривайте их примерно по 3 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета и хрустящей корочки.
Котлетки можно есть как горячими, так и прохладными. Перекусите ими как самостоятельным блюдом или приготовьте к ним вкусный гарнир, например, картошку-гармошку.