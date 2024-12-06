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Никто не поверит, что в этих котлетах нет грамма мяса: рецепт бюджетный и очень сытный (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт котлеток до поста
Прекрасный рецепт котлеток до поста. Фото Скриншот из видео

Такие котлетки – отличный случай разнообразить меню

Песни могут быть роскошными, сытными и вкусными. Мы рассказывали, как приготовить винегрет особенно вкусно. Теперь делимся рецептом аппетитных котлет из чечевицы.

Они так вкусны и сытны, что никто не поверит, что у них нет мяса. Как приготовить такие котлеты, рассказали на кулинарном ютуб-канале We Cook Vegan. Их можно есть как самостоятельное блюдо или с любым гарниром.

Ингредиенты:

  • 285 г сушеной красной чечевицы
  • 1 большая луковица
  • 2 чесночных зубчика
  • 1 морковь
  • 15 г свежей петрушки
  • 1 ст. л. томатного пюре
  • 1 час. л. соли
  • 0,5 чайной ложки черного перца
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Замочите сухую чечевицу в воде так, чтобы покрыть ее водой с запасом. Так она должна простоять не менее 2 часов.
  2. Когда чечевица замочится, добавьте отцеженную чечевицу в кухонный комбайн. Также измельчите 1 крупную луковицу и добавьте ее в кухонный комбайн.
  3. Натрите морковь и переведите ее в комбайн. Туда же добавьте свежую петрушку и томатное пюре.
  4. Взбейте все ингредиенты до однородности. Масса станет липкой, это нормально, так и должно быть.
  5. Разогрейте немного растительного масла на сковороде. Из массы сформируйте небольшие котлеты. Обжаривайте их примерно по 3 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета и хрустящей корочки.

Котлетки можно есть как горячими, так и прохладными. Перекусите ими как самостоятельным блюдом или приготовьте к ним вкусный гарнир, например, картошку-гармошку.

Теги:
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