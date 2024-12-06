Никто не поверит, что в этих котлетах нет грамма мяса: рецепт бюджетный и очень сытный (видео)

Такие котлетки – отличный случай разнообразить меню

Песни могут быть роскошными, сытными и вкусными. Мы рассказывали, как приготовить винегрет особенно вкусно. Теперь делимся рецептом аппетитных котлет из чечевицы.

Они так вкусны и сытны, что никто не поверит, что у них нет мяса. Как приготовить такие котлеты, рассказали на кулинарном ютуб-канале We Cook Vegan. Их можно есть как самостоятельное блюдо или с любым гарниром.

Ингредиенты:

285 г сушеной красной чечевицы

1 большая луковица

2 чесночных зубчика

1 морковь

15 г свежей петрушки

1 ст. л. томатного пюре

1 час. л. соли

0,5 чайной ложки черного перца

масло для жарки

Способ приготовления:

Замочите сухую чечевицу в воде так, чтобы покрыть ее водой с запасом. Так она должна простоять не менее 2 часов. Когда чечевица замочится, добавьте отцеженную чечевицу в кухонный комбайн. Также измельчите 1 крупную луковицу и добавьте ее в кухонный комбайн. Натрите морковь и переведите ее в комбайн. Туда же добавьте свежую петрушку и томатное пюре. Взбейте все ингредиенты до однородности. Масса станет липкой, это нормально, так и должно быть. Разогрейте немного растительного масла на сковороде. Из массы сформируйте небольшие котлеты. Обжаривайте их примерно по 3 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета и хрустящей корочки.

Котлетки можно есть как горячими, так и прохладными. Перекусите ими как самостоятельным блюдом или приготовьте к ним вкусный гарнир, например, картошку-гармошку.