Апетитний десерт з кількох яблук: маленькі пиріжечки, які зробить кожен (відео)

Апетитні мініпироги з готового тіста

Домашня випічка може бути надзвичайно простою. Ми розповідали, як приготувати апетитні рогалики з вишнями. Тепер ділимось рецептом золотистих мініпирогів, які готуються ще простіше, адже для їх приготування потрібне готове тісто.

Вони дуже красиві, смачні, за розміром нагадують печиво, але на смак це справжнісінький пиріг. Як їх приготувати, розповіла кулінарна блогерка angelikarose.

Інгредієнти:

2 яблука

40 г вершкового масла

50 г коричневого цукру

1-2 чайні ложки кориці

1/4 чайної ложки мускатного горіха

2 ст ложки лимонного соку

1/2 чайної ложки кукурудзяного борошна

3 чайні ложки холодної води

2 листи замороженого пісочного тіста

1 яйце

Спосіб приготування:

Яблука почистіть та наріжте дрібними кубиками. В глибокій сковороді тушкуйте нарізані яблука з вершковим маслом. Додайте коричневий цукор, корицю, мускатний горіх і лимонний сік та готуйте, доки яблука майже не розм’якшаться. Змішайте кукурудзяне борошно з холодною водою. У киплячі яблука влийте кашку з кукурудзяного борошна. Перемішуйте до загустіння, потім відставте охолоджуватися. Розігрійте духовку. Тісто розморозьте. Використовуйте круглу форму для печива або склянку, щоб вирізати круглі заготовки. Також наріжте тісто на вузькі смужки. В центр кожного кола покладіть приблизно 1 столову ложку начинки. Покладіть 2 паралельні смужки тіста поверх кожного кола, потім покладіть ще 2 смужки перпендикулярно першій, щоб створити решітку. Відріжте зайве тісто на колах і закріпіть краї виделкою. Змастіть тісто збитим яйцем. Випікайте приблизно 20-25 хвилин до золотистості.

Це просто, ніжно та дуже смачно. Також ми розповідали, як приготувати ніжний мус всього із двох компонентів.