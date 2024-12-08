Аппетитный десерт из нескольких яблок: маленькие пирожки, которые сделает каждый (видео)

Аппетитные минипироги из готового теста

Мы рассказывали, как приготовить аппетитные рогалики с вишнями. Теперь делимся рецептом золотистых минипирогов, которые готовятся еще проще, ведь для их приготовления нужно готовое тесто.

Они очень красивые, вкусные, по размеру напоминают печенье, но по вкусу это самый настоящий пирог. Как их приготовить, рассказала кулинарная блоггер angelikarose.

Ингредиенты:

2 яблока

40 г сливочного масла

50 г коричневого сахара

1-2 чайные ложки корицы

1/4 чайной ложки мускатного ореха

2 ст ложки лимонного сока

1/2 чайной ложки кукурузной муки

3 чайные ложки холодной воды

2 листа замороженного песочного теста

1 яйцо

Способ приготовления:

Яблоки почистите и нарежьте мелкими кубиками. В глубокой сковороде тушите нарезанные яблоки со сливочным маслом. Добавьте коричневый сахар, корицу, мускатный орех и лимонный сок и готовьте, пока яблоки почти не размягчатся. Смешайте кукурузную муку с холодной водой. В кипящие яблоки влейте кашицу из кукурузной муки. Перемешивайте до загустения, затем отставьте охлаждаться. Разогрейте духовку. Тесто разморозьте. Используйте круглую форму для печенья или стакан, чтобы вырезать круглые заготовки. Также нарежьте тесто на узкие полоски. В центр каждого круга положите примерно 1 столовую ложку начинки. Положите 2 параллельные полоски теста поверх каждой цепи, затем положите еще 2 полоски перпендикулярно первой, чтобы создать решетку. Отрежьте лишнее тесто на кругах и закрепите края вилкой. Смажьте тесто взбитым яйцом. Выпекайте примерно 20-25 минут до золотистости.

Это просто, нежно и вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить нежный мусс всего из двух компонентов.