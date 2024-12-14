Стане конкурентом "Олів'є": цей салат зникне зі столу першим (відео)

Готується легко та просто, але неодмінно стане окрасою святкового столу

До святкового столу можна приготувати багато смачних закусок, найпопулярнішою із яких є напевно "Олів'є" та "Шуба". Однак новорічне меню можна урізноманітнити та приготувати інші цікаві страви.

Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на рецепт салату з курячим м'ясом, рисом та овочами. А поділилися ним на YouTube-каналі "Смачне життя".

Як приготувати салат "Афродіта"

Інгредієнти:

копчена куряча грудка – 1 шт.;

невелика цибулина – 1 шт.;

печериці – 350 г;

варені курячі яйця – 5 шт.;

твердий сир – 100-130 г;

оцет 9% – 2 ст. л.;

цукор – 1 ч. л.;

сіль – 1/2 ч. л.;

майонез – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Копчену курячу грудку нарізати кубиками.

2.Пласку тарілку змазати майонезом, викласти курку, розрівняти.

3.Змазати майонезом.

4.Цибулю дрібно нарізати, додати до неї сіль, цукор та оцет, залити окропом. Через деякий час рідину злити, а цибулю викласти на м'ясо.

5.Яйця нарізати кубиками, викласти на цибулю, зробити майонезну сіточку.

6.Печериці нарізати пластинками, обсмажити на сковорідці кожною пластинкою окремо.

7.Печериці викласти на салат.

8.Зробити майонезну сіточку, присипати тертим сиром, прикрасити пластинками печериць.