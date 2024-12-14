Станет конкурентом "Оливье": этот салат исчезнет со стола первым (видео)

Готовится легко и просто, но обязательно станет украшением праздничного стола

К праздничному столу можно приготовить много вкусных закусок, самой популярной из которых является наверняка "Оливье" и "Шуба". Однако новогоднее меню можно разнообразить и приготовить другие интересные блюда.

Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт салата с куриным мясом, рисом и овощами. А поделились им на YouTube-канале "Вкусная жизнь".

Как приготовить салат "Афродита"

Ингредиенты:

копченая куриная грудка – 1 шт.;

небольшая луковица – 1 шт.;

шампиньоны – 350 г;

вареные куриные яйца – 5 шт.;

твердый сыр – 100-130 г;

уксус 9% – 2 ст.

сахар – 1 ч. л.;

соль – 1/2 ч. л.;

майонез – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Копченую куриную грудку нарезать кубиками.

2.Плоскую тарелку смазать майонезом, выложить курицу, разровнять.

3.Смазать майонезом.

4.Лук мелко нарезать, добавить в него соль, сахар и уксус, залить кипятком. Через некоторое время слить жидкость, а лук выложить на мясо.

5.Яйца нарезать кубиками, выложить на лук, сделать майонезную сеточку.

6.Шампиньоны нарезать пластинками, обжарить на сковороде каждой пластинкой отдельно.

7.Шампиньоны выложить на салат.

8. Сделать майонезную сеточку, присыпать тертым сыром, украсить пластинками шампиньонов.