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Ще один маринад для крилець: приготуйте їх у гостро-солодкому соусі Шрірача (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Соковиті, рум'яні, ароматні
Соковиті, рум'яні, ароматні. Фото 1000.menu

Просто пальчики оближеш!

Господині люблять куряче м'ясо за смак та швидкість приготування. Зокрема, можна замаринувати курячі стегенця в апельсиновому маринаді або ж звернути увагу на рецепт крилець у гостро-солодкому соусі Шрірача.

Виходить страва смачною, хрусткою зовні та соковитою всередині. А рецептом поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати крильця у гостро-солодкому соусі "Шрірача"

Інгредієнти:

  • курячі крильця — 450 г;

Для маринаду:

  • масло вершкове — 1 ст. л.;
  • чорний перець — 1/4 ч. л.;
  • перець червоний — 1/4 ч. л.;
  • часник — 2 зуб.;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • олія — 1 ст. л.;

Для соусу:

  • масло вершкове — 2 ст. л.;
  • соус "Шрірача" — 2 ст. л.;
  • перець чилі пластівцями — 1/4 ч. л.;
  • імбир — 3 г;
  • мед — 2 ст. л.;
  • соєвий соус — 1/2 ст. л.;
  • лаймовий сік — 1/2 ст. л.;
  • оцет — 1/2 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1/2 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Крильця помити, промокнути паперовими рушниками.

2.Для приготування маринаду у мисці необхідно з'єднати всі інгредієнти для маринаду, (вершкове масло розтопити), перемішати, додати крильця, перемішати та поставити в холодильник мінімум на 1 годину.

3.Викласти крильця на деко застелене пергаментом та запекти у розігрітій до 200 градусів духовці близько 30 хвилин.

4.Для приготування соусу для обсмажування у сковороді розтопити вершкове масло, додати пластівці чилі помішуючи, соус "Шрірача", соєвий соус, оцет, перемішати. Далі додати мед, імбир, лаймовий або лимонний сік у крохмаль розведений у 3 ст. л. води, знову перемішати.

5.Викласти туди вже готові крильця, і добре перемішати, щоб кожне крильце вкрилося соусом.

6.Перед подачею присипати крильця кунжутом.

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#Маринад #Крильця #Готуємо вдома