Ще один маринад для крилець: приготуйте їх у гостро-солодкому соусі Шрірача (відео)

Просто пальчики оближеш!

Господині люблять куряче м'ясо за смак та швидкість приготування. Зокрема, можна замаринувати курячі стегенця в апельсиновому маринаді або ж звернути увагу на рецепт крилець у гостро-солодкому соусі Шрірача.

Виходить страва смачною, хрусткою зовні та соковитою всередині. А рецептом поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати крильця у гостро-солодкому соусі "Шрірача"

Інгредієнти:

курячі крильця — 450 г;

Для маринаду:

масло вершкове — 1 ст. л.;

чорний перець — 1/4 ч. л.;

перець червоний — 1/4 ч. л.;

часник — 2 зуб.;

сіль — 1/4 ч. л.;

олія — 1 ст. л.;

Для соусу:

масло вершкове — 2 ст. л.;

соус "Шрірача" — 2 ст. л.;

перець чилі пластівцями — 1/4 ч. л.;

імбир — 3 г;

мед — 2 ст. л.;

соєвий соус — 1/2 ст. л.;

лаймовий сік — 1/2 ст. л.;

оцет — 1/2 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 1/2 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Крильця помити, промокнути паперовими рушниками.

2.Для приготування маринаду у мисці необхідно з'єднати всі інгредієнти для маринаду, (вершкове масло розтопити), перемішати, додати крильця, перемішати та поставити в холодильник мінімум на 1 годину.

3.Викласти крильця на деко застелене пергаментом та запекти у розігрітій до 200 градусів духовці близько 30 хвилин.

4.Для приготування соусу для обсмажування у сковороді розтопити вершкове масло, додати пластівці чилі помішуючи, соус "Шрірача", соєвий соус, оцет, перемішати. Далі додати мед, імбир, лаймовий або лимонний сік у крохмаль розведений у 3 ст. л. води, знову перемішати.

5.Викласти туди вже готові крильця, і добре перемішати, щоб кожне крильце вкрилося соусом.

6.Перед подачею присипати крильця кунжутом.