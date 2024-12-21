Ще один маринад для крилець: приготуйте їх у гостро-солодкому соусі Шрірача (відео)
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Просто пальчики оближеш!
Господині люблять куряче м'ясо за смак та швидкість приготування. Зокрема, можна замаринувати курячі стегенця в апельсиновому маринаді або ж звернути увагу на рецепт крилець у гостро-солодкому соусі Шрірача.
Виходить страва смачною, хрусткою зовні та соковитою всередині. А рецептом поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".
Як приготувати крильця у гостро-солодкому соусі "Шрірача"
Інгредієнти:
- курячі крильця — 450 г;
Для маринаду:
- масло вершкове — 1 ст. л.;
- чорний перець — 1/4 ч. л.;
- перець червоний — 1/4 ч. л.;
- часник — 2 зуб.;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- олія — 1 ст. л.;
Для соусу:
- масло вершкове — 2 ст. л.;
- соус "Шрірача" — 2 ст. л.;
- перець чилі пластівцями — 1/4 ч. л.;
- імбир — 3 г;
- мед — 2 ст. л.;
- соєвий соус — 1/2 ст. л.;
- лаймовий сік — 1/2 ст. л.;
- оцет — 1/2 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 1/2 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Крильця помити, промокнути паперовими рушниками.
2.Для приготування маринаду у мисці необхідно з'єднати всі інгредієнти для маринаду, (вершкове масло розтопити), перемішати, додати крильця, перемішати та поставити в холодильник мінімум на 1 годину.
3.Викласти крильця на деко застелене пергаментом та запекти у розігрітій до 200 градусів духовці близько 30 хвилин.
4.Для приготування соусу для обсмажування у сковороді розтопити вершкове масло, додати пластівці чилі помішуючи, соус "Шрірача", соєвий соус, оцет, перемішати. Далі додати мед, імбир, лаймовий або лимонний сік у крохмаль розведений у 3 ст. л. води, знову перемішати.
5.Викласти туди вже готові крильця, і добре перемішати, щоб кожне крильце вкрилося соусом.
6.Перед подачею присипати крильця кунжутом.