Еще один маринад для крылышек: приготовьте их в остро-сладком соусе Шрирача (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Просто пальчики оближешь!
Хозяйки любят куриное мясо за вкус и быстроту приготовления. В частности, можно замариновать куриные окорочка в апельсиновом маринаде или же обратить внимание на рецепт крылышек в остро-сладком соусе Шрирача.
Получается блюдо вкусным, хрустящим снаружи и сочной внутри. А рецептом поделились на Instagram-странице "iren.lazun".
Как приготовить крылышки в остро-сладком соусе "Шрирача"
Ингредиенты:
- куриные крылышки — 450 г;
Для маринада:
- масло сливочное – 1 ст. л.;
- черный перец – 1/4 ч. л.;
- перец красный – 1/4 ч. л.;
- чеснок — 2 зуб.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- масло – 1 ст. л.;
Для соуса:
- масло сливочное – 2 ст. л.;
- соус "Шрирача" — 2 ст. л.;
- перец чили хлопьями – 1/4 ч. л.;
- имбирь – 3 г;
- мед – 2 ст. л.;
- соевый соус — 1/2 ст. л.;
- лаймовый сок — 1/2 ст. л.;
- уксус — 1/2 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 1/2 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Крыльца помыть, промокнуть бумажными полотенцами.
2.Для приготовления маринада в миске необходимо соединить все ингредиенты для маринада (сливочное масло растопить), перемешать, добавить крылышки, перемешать и поставить в холодильник минимум на 1 час.
3.Выложить крылышки на противень застеленный пергаментом и запечь в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.
4.Для приготовления соуса для обжаривания в сковороде растопить сливочное масло, добавить хлопья помешивая, соус "Шрирача", соевый соус, уксус, перемешать. Далее добавить мед, имбирь, лаймовый или лимонный сок в крахмал, разведенный в 3 ст. л. воды, снова перемешать.
5.Выложить туда уже готовые крылышки, и хорошо перемешать, чтобы каждое крылышко покрылось соусом.
6. Перед подачей присыпать крылышки кунжутом.