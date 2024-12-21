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Еще один маринад для крылышек: приготовьте их в остро-сладком соусе Шрирача (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Сочные, румяные, ароматные
Сочные, румяные, ароматные. Фото 1000.menu

Просто пальчики оближешь!

Хозяйки любят куриное мясо за вкус и быстроту приготовления. В частности, можно замариновать куриные окорочка в апельсиновом маринаде или же обратить внимание на рецепт крылышек в остро-сладком соусе Шрирача.

Получается блюдо вкусным, хрустящим снаружи и сочной внутри. А рецептом поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить крылышки в остро-сладком соусе "Шрирача"

Ингредиенты:

  • куриные крылышки — 450 г;

Для маринада:

  • масло сливочное – 1 ст. л.;
  • черный перец – 1/4 ч. л.;
  • перец красный – 1/4 ч. л.;
  • чеснок — 2 зуб.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • масло – 1 ст. л.;

Для соуса:

  • масло сливочное – 2 ст. л.;
  • соус "Шрирача" — 2 ст. л.;
  • перец чили хлопьями – 1/4 ч. л.;
  • имбирь – 3 г;
  • мед – 2 ст. л.;
  • соевый соус — 1/2 ст. л.;
  • лаймовый сок — 1/2 ст. л.;
  • уксус — 1/2 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1/2 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Крыльца помыть, промокнуть бумажными полотенцами.

2.Для приготовления маринада в миске необходимо соединить все ингредиенты для маринада (сливочное масло растопить), перемешать, добавить крылышки, перемешать и поставить в холодильник минимум на 1 час.

3.Выложить крылышки на противень застеленный пергаментом и запечь в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.

4.Для приготовления соуса для обжаривания в сковороде растопить сливочное масло, добавить хлопья помешивая, соус "Шрирача", соевый соус, уксус, перемешать. Далее добавить мед, имбирь, лаймовый или лимонный сок в крахмал, разведенный в 3 ст. л. воды, снова перемешать.

5.Выложить туда уже готовые крылышки, и хорошо перемешать, чтобы каждое крылышко покрылось соусом.

6. Перед подачей присыпать крылышки кунжутом.

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#Маринад #Крылышки #Готовим дома