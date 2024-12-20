Курочка вийде ніжною, ароматною та з хрусткою скоринкою: рецепт ідеального маринаду (відео)
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Надзвичайно смачне поєднання
З курячого м'яса можна приготувати безліч смачних страв. З філе вийдуть чудові відбивні, крильця можна замаринувати та запекти, а печінку потушкувати з яблуками.
Сьогодні ми хочемо поділитися вдалим апельсиновим маринадом для курочки. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "iren.lazun".
Як приготувати курочку в апельсиновому маринаді
Інгредієнти:
- курячі стегна – 4-6 шт.;
- апельсин – 2 шт.;
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- цукор – 1 ст. л.;
- часник – 3-4 зубчики;
- сіль – 1 ч. л.;
- паприка копчена – 1 ч. л.;
- чорний перець мелений – ½ ч. л.;
- розмарин – декілька гілочок;
Спосіб приготування:
1.Курячі стегна промити, просушити паперовими рушниками та викласти у форму для запікання.
2. Апельсин розрізати навпіл та вичавити сік в окрему мисочку. Додати туди соєвий соус, цукор, сіль, паприку, перець, часник, розмішати до розчинення цукру та залити маринадом стегна. Додатково можна посипати цедрою апельсина.
3.Відправити у холодильник маринуватись на 1-2 годинки.
4.Дістати, викласти зверху розмарин за бажанням і поставити випікатись у попередньо розігріту духовку при 200 градусах протягом 40-60 хв, або до готовності м’яса.
5.В процесі можна ще поливати маринадом, а в кінці можна увімкнути конвекцію на 5-7 хв для золотистої скоринки.
6.Прибрати запечений розмарин, прикрасити порізаними апельсинами за бажанням і свіжим розмарином.