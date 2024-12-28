Ідеально для ситного та швидкого обіду: це хачапурі виходить ситним та смачним (відео)

Страва виходить надзвичайно смачною

Хачапурі – це легка та універсальна страва, яку ви без проблем приготуєте вдома. Вона стане чудовим вибором для обіду, адже поки вона випікається, ви можете займатися іншими справами.

Ідеєю приготування смачного хачапурі поділилася фудблогерка Яна з ніком "yanni.cooking" на своїй Instagram-сторінці. Процес приготування дуже простий та доступний.

Як приготувати хачапурі з сиром

Інгредієнти:

борошно – 340 г;

тепла вода – 100 мл;

тепле молоко – 100 мл;

сухі дріжджі – 10 г;

яйця – 1 шт.;

сіль – 0,5 ч. л.;

цукор – 0,5 ч. л.;

сулугуні – 250 г;

сир фета – 150 г сиру фета (можна використовувати також бринзу);

жовток – 1 шт.;

Спосіб приготування:

1. Налити у невелику миску тепле молоко та воду.

2. Додати цукор та сухі дріжджі.

3. Дати суміші постояти 10 хвилин, поки дріжджі активуються.

4. У велику миску просіяти борошно, додати сіль. З’єднати з активованою дріжджовою сумішшю та яйцем.

5. Замішати м’яке тісто, яке не липне до рук. Накрити рушником і залишити у теплому місці на годину.

6. Натерти 150 г фети (або бринзи) і 150 г сулугуні на великій тертці. Ще 100 г сулугуні натерти окремо для посипання зверху.

7. Після підйому прим'яти тісто і розділити його на дві рівні частини.

8. Кожну частину розкотити в круглий пласт товщиною 3-5 мм. Наповнити та закрутити.

9. Викласти суміш сирів у центр кожного кола тіста. Зібрати краї тіста до центру, формуючи мішечок, і щільно защіпнути шви (по типу хінкалі). Перевернути швом донизу та обережно розкотити або притиснути руками, утворюючи плоский корж.

10. Зробити у центрі кожного коржа невеликий отвір (діаметром 3 см).

11. Змастити яєчним жовтком і посипати залишками сулугуні.

12. Перекласти коржі на деко з пергаментом.

13. Випікати хачапурі у розігрітій до 210 градусів духовці 8 хвилин. Потім збільшити температуру до 220 градусів і випікати ще кілька хвилин до утворення апетитної скоринки.