Идеально для сытного и быстрого обеда: это хачапури получается сытным и вкусным (видео)
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Блюдо получается очень вкусным
Хачапури – это легкое и универсальное блюдо, которое вы без проблем приготовите дома. Оно станет отличным выбором для обеда, ведь пока оно выпекается, вы можете заниматься другими делами.
Идеей приготовления вкусного хачапури поделилась фудблогерка Яна с ником "yanni.cooking" на своей Instagram-странице. Процесс приготовления очень прост и доступен.
Как приготовить хачапури с сыром
Ингредиенты:
- мука – 340 г;
- теплая вода – 100 мл;
- теплое молоко – 100 мл;
- сухие дрожжи – 10 г;
- яйца – 1 шт.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- сахар – 0,5 ч. л.;
- сулугуни – 250 г;
- сыр фета – 150 г сыра фета (можно использовать также брынзу);
- желток – 1 шт.;
Способ приготовления:
1. Налить в небольшую миску теплое молоко и воду.
2. Добавить сахар и сухие дрожжи.
3. Дать смеси постоять 10 минут, пока активные дрожжи.
4. В большую миску просеять муку, добавить соль. Соединить с активированной дрожжевой смесью и яйцом.
5. Замесить мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте в час.
6. Натереть 150 г феты (или брынзы) и 150 г сулугуни на большой терке. Еще 100 г сулугуни натереть отдельно для посыпания сверху.
7. После подъема примять тесто и разделить его на две равные части.
8. Каждую часть раскатать в круглый пласт толщиной 3-5 мм. Наполнить и закрутить.
9. Выложить смесь сыров в центр каждого круга теста. Собрать края теста в центр, формируя мешочек, и плотно защипнуть швы (по типу хинкали). Перевернуть швом вниз и осторожно раскатать или прижать руками, образуя плоский корж.
10. Сделать в центре каждого коржа небольшое отверстие (диаметром 3 см).
11. Смазать яичным желтком и посыпать остатками сулугуни.
12. Переложить лепешки на противень с пергаментом.
13. Выпекать хачапури в разогретой до 210 градусов духовке 8 минут. Затем увеличить температуру до 220 градусов и выпекать еще несколько минут до образования аппетитной корочки.