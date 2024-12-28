Идеально для сытного и быстрого обеда: это хачапури получается сытным и вкусным (видео)

Блюдо получается очень вкусным

Хачапури – это легкое и универсальное блюдо, которое вы без проблем приготовите дома. Оно станет отличным выбором для обеда, ведь пока оно выпекается, вы можете заниматься другими делами.

Идеей приготовления вкусного хачапури поделилась фудблогерка Яна с ником "yanni.cooking" на своей Instagram-странице. Процесс приготовления очень прост и доступен.

Как приготовить хачапури с сыром

Ингредиенты:

мука – 340 г;

теплая вода – 100 мл;

теплое молоко – 100 мл;

сухие дрожжи – 10 г;

яйца – 1 шт.;

соль – 0,5 ч. л.;

сахар – 0,5 ч. л.;

сулугуни – 250 г;

сыр фета – 150 г сыра фета (можно использовать также брынзу);

желток – 1 шт.;

Способ приготовления:

1. Налить в небольшую миску теплое молоко и воду.

2. Добавить сахар и сухие дрожжи.

3. Дать смеси постоять 10 минут, пока активные дрожжи.

4. В большую миску просеять муку, добавить соль. Соединить с активированной дрожжевой смесью и яйцом.

5. Замесить мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте в час.

6. Натереть 150 г феты (или брынзы) и 150 г сулугуни на большой терке. Еще 100 г сулугуни натереть отдельно для посыпания сверху.

7. После подъема примять тесто и разделить его на две равные части.

8. Каждую часть раскатать в круглый пласт толщиной 3-5 мм. Наполнить и закрутить.

9. Выложить смесь сыров в центр каждого круга теста. Собрать края теста в центр, формируя мешочек, и плотно защипнуть швы (по типу хинкали). Перевернуть швом вниз и осторожно раскатать или прижать руками, образуя плоский корж.

10. Сделать в центре каждого коржа небольшое отверстие (диаметром 3 см).

11. Смазать яичным желтком и посыпать остатками сулугуни.

12. Переложить лепешки на противень с пергаментом.

13. Выпекать хачапури в разогретой до 210 градусов духовке 8 минут. Затем увеличить температуру до 220 градусов и выпекать еще несколько минут до образования аппетитной корочки.