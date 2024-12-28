Ідеально на кожен день: як приготувати ситний салат з тунцем та томатами (відео)

Готується легко та просто

Якщо довго стояти біля плити бажання немає, виручають легкі у приготуванні страви. Так, чудовим варіантом стане паста а-ля "песто россо".

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати ситний та смачний салат з тунцем. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._"

Як приготувати салат з томатами та тунцем

Інгредієнти:

помідор – 1 шт.(великий);

фелата – 100 г;

тунець в олії – 100 г;

цибуля фіолетова (червона) – 1 шт.;

Для заправки:

олія з тунця;

гірчиця у зернах з медом;

Спосіб приготування:

1.Помідори нарізати кубиками.

2.Сир нарізати кубиками.

3.Цибулю нарізати кільцями.

4.Тунець розім'яти виделкою.

5.Змішати всі інгредієнти для соусу.

6.Перекласти у миску всі інгредієнти, додати тунець, полити соусом і перемішати.