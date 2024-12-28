Ідеально на кожен день: як приготувати ситний салат з тунцем та томатами (відео)
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Готується легко та просто
Якщо довго стояти біля плити бажання немає, виручають легкі у приготуванні страви. Так, чудовим варіантом стане паста а-ля "песто россо".
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати ситний та смачний салат з тунцем. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._"
Як приготувати салат з томатами та тунцем
Інгредієнти:
- помідор – 1 шт.(великий);
- фелата – 100 г;
- тунець в олії – 100 г;
- цибуля фіолетова (червона) – 1 шт.;
Для заправки:
- олія з тунця;
- гірчиця у зернах з медом;
Спосіб приготування:
1.Помідори нарізати кубиками.
2.Сир нарізати кубиками.
3.Цибулю нарізати кільцями.
4.Тунець розім'яти виделкою.
5.Змішати всі інгредієнти для соусу.
6.Перекласти у миску всі інгредієнти, додати тунець, полити соусом і перемішати.