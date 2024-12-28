Идеально на каждый день: как приготовить сытный салат с тунцом и томатами (видео)
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Готовится легко и просто
Если долго стоять у плиты желания нет, выручают легкие в приготовлении блюда. Так, отличным вариантом станет паста а-ля "песто россо".
Сегодня мы хотим предложить приготовить сытный и вкусный салат с тунцом. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._"
Как приготовить салат с томатами и тунцом
Ингредиенты:
- помидор – 1 шт.(большой);
- фелата – 100 г;
- тунец в масле – 100 г;
- лук фиолетовый (красный) – 1 шт.;
Для заправки:
- масло из тунца;
- горчица в зернах с медом;
Способ приготовления:
1.Помидоры нарезать кубиками.
2. Сыр порезать кубиками.
3.Лук нарезать кольцами.
4.Тунец размять вилкой.
5.Смешать все ингредиенты для соуса.
6.Переложить в миску все ингредиенты, добавить тунец, полить соусом и перемешать.