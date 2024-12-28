Идеально на каждый день: как приготовить сытный салат с тунцом и томатами (видео)

Готовится легко и просто

Если долго стоять у плиты желания нет, выручают легкие в приготовлении блюда. Так, отличным вариантом станет паста а-ля "песто россо".

Сегодня мы хотим предложить приготовить сытный и вкусный салат с тунцом. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._"

Как приготовить салат с томатами и тунцом

Ингредиенты:

помидор – 1 шт.(большой);

фелата – 100 г;

тунец в масле – 100 г;

лук фиолетовый (красный) – 1 шт.;

Для заправки:

масло из тунца;

горчица в зернах с медом;

Способ приготовления:

1.Помидоры нарезать кубиками.

2. Сыр порезать кубиками.

3.Лук нарезать кольцами.

4.Тунец размять вилкой.

5.Смешать все ингредиенты для соуса.

6.Переложить в миску все ингредиенты, добавить тунец, полить соусом и перемешать.