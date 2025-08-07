Напоминает "Шарлотку", но еще более нежный: рецепт идеального яблочного пирога

Готовить его – одно удовольствие

Этот пирог с яблоками напоминает знакомую многим "Шарлотку". Он такой же сочный и ароматный. Но тесто готовится с добавлением молока, что делает пирог с яблоками еще воздушнее и нежнее.

Рецептом пирога с яблоками поделилась YouTube-блогерша Panna Lesia.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар – 1 ч.л;

молоко – 100 мл;

сливочное масло – 80 г;

мука — 240 г (2 стакана);

разрыхлитель теста — 2 ч.л;

яблоки – 4 шт. (800 г).

Как приготовить пирог с яблоками