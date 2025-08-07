Напоминает "Шарлотку", но еще более нежный: рецепт идеального яблочного пирога
Готовить его – одно удовольствие
Этот пирог с яблоками напоминает знакомую многим "Шарлотку". Он такой же сочный и ароматный. Но тесто готовится с добавлением молока, что делает пирог с яблоками еще воздушнее и нежнее.
Рецептом пирога с яблоками поделилась YouTube-блогерша Panna Lesia.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 100 г;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар – 1 ч.л;
- молоко – 100 мл;
- сливочное масло – 80 г;
- мука — 240 г (2 стакана);
- разрыхлитель теста — 2 ч.л;
- яблоки – 4 шт. (800 г).
Как приготовить пирог с яблоками
- Яйца разбейте в глубокую емкость, всыпьте соль, сахар и ванилин. Тщательно взбейте венчиком, пока смесь не станет однородной.
- Затем влейте молоко и охлажденное растопленное сливочное масло и снова перемешайте.
- Всыпьте в жидкую смесь просеянную муку с разрыхлителем. С помощью венчика замесите однородное тесто, чтобы не было комочков.
- Возьмите кисло-сладкие яблоки. Очистите их от сердцевины, но кожуру оставьте. Нарежьте яблоки крупными кубиками.
- Смажьте форму для выпечки маслом. Выложите на дно нарезанные яблоки. По желанию можете посыпать их корицей. Залейте яблоки тестом и разровняйте поверхность.
- Поставьте пирог в предварительно разогретую до 180°C духовку и выпекайте 35 минут. Чтобы проверить готовность, проткните пирог деревянной шпажкой.