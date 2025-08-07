Укр

Напоминает "Шарлотку", но еще более нежный: рецепт идеального яблочного пирога

Пирог с яблоками и молоком
Пирог с яблоками и молоком. Фото Коллаж "Телеграф"

Готовить его – одно удовольствие

Этот пирог с яблоками напоминает знакомую многим "Шарлотку". Он такой же сочный и ароматный. Но тесто готовится с добавлением молока, что делает пирог с яблоками еще воздушнее и нежнее.

Рецептом пирога с яблоками поделилась YouTube-блогерша Panna Lesia.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар – 1 ч.л;
  • молоко – 100 мл;
  • сливочное масло – 80 г;
  • мука — 240 г (2 стакана);
  • разрыхлитель теста — 2 ч.л;
  • яблоки – 4 шт. (800 г).

Как приготовить пирог с яблоками

  1. Яйца разбейте в глубокую емкость, всыпьте соль, сахар и ванилин. Тщательно взбейте венчиком, пока смесь не станет однородной.
  2. Затем влейте молоко и охлажденное растопленное сливочное масло и снова перемешайте.
  3. Всыпьте в жидкую смесь просеянную муку с разрыхлителем. С помощью венчика замесите однородное тесто, чтобы не было комочков.
  4. Возьмите кисло-сладкие яблоки. Очистите их от сердцевины, но кожуру оставьте. Нарежьте яблоки крупными кубиками.
  5. Смажьте форму для выпечки маслом. Выложите на дно нарезанные яблоки. По желанию можете посыпать их корицей. Залейте яблоки тестом и разровняйте поверхность.
  6. Поставьте пирог в предварительно разогретую до 180°C духовку и выпекайте 35 минут. Чтобы проверить готовность, проткните пирог деревянной шпажкой.
