Укр

Фаршированные помидоры с фаршем и сыром: рецепт вкусного летнего ужина

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сочные фаршированные помидоры
Сочные фаршированные помидоры. Фото Pinterest

Это простое блюдо заменит вам и голубцы, и фаршированный перец

Мы уже делились рецептом фаршированного перца. А теперь предлагаем приготовить не менее вкусную альтернативу — фаршированные помидоры. Они выглядят ярко, готовятся просто, а благодаря сочетанию сочных томатов, ароматного фарша и тягучего сыра внутри получаются необычайно вкусными.

Рецептом фаршированных помидоров поделились на YouTube-канале "Топ рецепты у Аллы".

Ингредиенты:

  • Помидоры 10 шт.;
  • Фарш 500 г;
  • Лук 1 шт.;
  • Твердый сыр 100 г;
  • Петрушка по вкусу;
  • Соль, перец, специи к фаршу по вкусу.

Как приготовить фаршированные помидоры

  1. Возьмите помидоры, срежьте "шапочки" и аккуратно вычистите сердцевину с помощью ложки. Отложите сердцевину в отдельную миску.
  2. Нарежьте вычищенную сердцевину помидоров мелкими кубиками. Также мелко нарежьте одну луковицу.
  3. Добавьте к нарезанным помидорам и луку фарш. Добавьте мелко нарезанную петрушку, соль, перец и другие приправы по вкусу. Тщательно все перемешайте.
  4. Наполните подготовленные помидоры фаршем. Внутрь каждого помидора положите по одному кусочку сыра. Выложите начиненные помидоры на противень.
  5. Поставьте противень с помидорами в духовку, разогретую до 180°C. Выпекайте в течение 45-50 минут.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Фарш