Фаршированные помидоры с фаршем и сыром: рецепт вкусного летнего ужина

Это простое блюдо заменит вам и голубцы, и фаршированный перец

Мы уже делились рецептом фаршированного перца. А теперь предлагаем приготовить не менее вкусную альтернативу — фаршированные помидоры. Они выглядят ярко, готовятся просто, а благодаря сочетанию сочных томатов, ароматного фарша и тягучего сыра внутри получаются необычайно вкусными.

Рецептом фаршированных помидоров поделились на YouTube-канале "Топ рецепты у Аллы".

Ингредиенты:

Помидоры 10 шт.;

Фарш 500 г;

Лук 1 шт.;

Твердый сыр 100 г;

Петрушка по вкусу;

Соль, перец, специи к фаршу по вкусу.

Как приготовить фаршированные помидоры