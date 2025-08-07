Фаршированные помидоры с фаршем и сыром: рецепт вкусного летнего ужина
-
-
Это простое блюдо заменит вам и голубцы, и фаршированный перец
Мы уже делились рецептом фаршированного перца. А теперь предлагаем приготовить не менее вкусную альтернативу — фаршированные помидоры. Они выглядят ярко, готовятся просто, а благодаря сочетанию сочных томатов, ароматного фарша и тягучего сыра внутри получаются необычайно вкусными.
Рецептом фаршированных помидоров поделились на YouTube-канале "Топ рецепты у Аллы".
Ингредиенты:
- Помидоры 10 шт.;
- Фарш 500 г;
- Лук 1 шт.;
- Твердый сыр 100 г;
- Петрушка по вкусу;
- Соль, перец, специи к фаршу по вкусу.
Как приготовить фаршированные помидоры
- Возьмите помидоры, срежьте "шапочки" и аккуратно вычистите сердцевину с помощью ложки. Отложите сердцевину в отдельную миску.
- Нарежьте вычищенную сердцевину помидоров мелкими кубиками. Также мелко нарежьте одну луковицу.
- Добавьте к нарезанным помидорам и луку фарш. Добавьте мелко нарезанную петрушку, соль, перец и другие приправы по вкусу. Тщательно все перемешайте.
- Наполните подготовленные помидоры фаршем. Внутрь каждого помидора положите по одному кусочку сыра. Выложите начиненные помидоры на противень.
- Поставьте противень с помидорами в духовку, разогретую до 180°C. Выпекайте в течение 45-50 минут.