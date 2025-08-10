Кабачки в соусе сацебели: пряная закуска по-грузински, которую съедают еще до зимы (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Готовить эту закуску очень легко и просто
Кабачок – это нежный, сочный овощ, который прекрасно впитывает вкусы и ароматы. Его жарят, тушат, запекают и даже консервируют. Один из популярных вариантов – кабачки под сыром, ароматные и сытные. Но сегодня совсем другая история.
Сочные ломтики кабачка превращаются в пряную закуску по-грузински: с ароматом чеснока, зелени, специй и легкой кислинкой. Такое блюдо не просто украсит стол, но удивит глубиной вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nekrasovakitchen".
Как приготовить кабачки по-грузински
Ингредиенты:
- кабачки – 3 кг;
- чеснок – 1 головка;
- сахар – 150 г;
- соль – 1 ст. л.;
- перец черный молотый – 1 ст. л.;
- соус сацибели – 485 г (1 банка);
- масло – 100 мл;
- уксус 9% – 100 мл.
Способ приготовления:
- Вымыть кабачки и дать им обсохнуть.
- Нарезать кабачки волнистыми полукольцами толщиной 5-7 мм.
- Переложить кабачки в кастрюлю, добавить пропущенный пресс чеснок, сахар, соль, перец, соус сацибели и масло.
- Перемешать и тушить на среднем огне 30 минут, время от времени помешивая.
- Добавить уксус, аккуратно перемешать и тушить еще 10 минут.
- Разложить горячую массу в стерильные банки, закрыть крышками.