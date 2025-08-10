Кабачки в соусе сацебели: пряная закуска по-грузински, которую съедают еще до зимы (видео)

Готовить эту закуску очень легко и просто

Кабачок – это нежный, сочный овощ, который прекрасно впитывает вкусы и ароматы. Его жарят, тушат, запекают и даже консервируют. Один из популярных вариантов – кабачки под сыром, ароматные и сытные. Но сегодня совсем другая история.

Сочные ломтики кабачка превращаются в пряную закуску по-грузински: с ароматом чеснока, зелени, специй и легкой кислинкой. Такое блюдо не просто украсит стол, но удивит глубиной вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nekrasovakitchen".

Как приготовить кабачки по-грузински

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг;

чеснок – 1 головка;

сахар – 150 г;

соль – 1 ст. л.;

перец черный молотый – 1 ст. л.;

соус сацибели – 485 г (1 банка);

масло – 100 мл;

уксус 9% – 100 мл.

Способ приготовления: