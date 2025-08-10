Укр

Кабачки в соусе сацебели: пряная закуска по-грузински, которую съедают еще до зимы (видео)

Мария Швец
Великолепная закусочка из любимых кабачков. Фото instagram.com

Готовить эту закуску очень легко и просто

Кабачок – это нежный, сочный овощ, который прекрасно впитывает вкусы и ароматы. Его жарят, тушат, запекают и даже консервируют. Один из популярных вариантов – кабачки под сыром, ароматные и сытные. Но сегодня совсем другая история.

Сочные ломтики кабачка превращаются в пряную закуску по-грузински: с ароматом чеснока, зелени, специй и легкой кислинкой. Такое блюдо не просто украсит стол, но удивит глубиной вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nekrasovakitchen".

Как приготовить кабачки по-грузински

Ингредиенты:

  • кабачки – 3 кг;
  • чеснок – 1 головка;
  • сахар – 150 г;
  • соль – 1 ст. л.;
  • перец черный молотый – 1 ст. л.;
  • соус сацибели – 485 г (1 банка);
  • масло – 100 мл;
  • уксус 9% – 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Вымыть кабачки и дать им обсохнуть.
  2. Нарезать кабачки волнистыми полукольцами толщиной 5-7 мм.
  3. Переложить кабачки в кастрюлю, добавить пропущенный пресс чеснок, сахар, соль, перец, соус сацибели и масло.
  4. Перемешать и тушить на среднем огне 30 минут, время от времени помешивая.
  5. Добавить уксус, аккуратно перемешать и тушить еще 10 минут.
  6. Разложить горячую массу в стерильные банки, закрыть крышками.
