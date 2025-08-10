Укр

Секрет идеальных пикантных помидоров на зиму: простой рецепт с острым акцентом (видео)

Мария Швец
Читати українською
Хороши как дополнение к любому праздничному обеду. Фото instagram.com

Помидоры с чесноком на зиму без уксуса в банке оценят все не любители маринадов

Помидоры – это настоящая классика летнего сезона. Сочные, ароматные, яркие – они являются основой для множества блюд: от свежих салатов до соусов, запеканок и, конечно же, популярного супа из томатов.

Но сегодня мы предлагаем рецепт, который позволит сохранить этот летний вкус на всю зиму – пикантные помидоры половинками. Они получаются яркими, ароматными, с легкой пряностью и прекрасно дополнят как ежедневный ужин, так и праздничный стол. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " danilchenko_77 ".

Как приготовить помидоры пикантные половинками на зиму

Ингредиенты:

  • лук (кольцами) – 2–3 шт.;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • перец душистый (горошком) – 3 шт.;
  • петрушка – несколько веточек;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • зерна горчицы – 1 ч.л.;
  • помидоры сорта сливка – по необходимости;
  • перец острый – 1/2 шт.;

Для маринада:

  • вода – 2,5 л;
  • сахар – 300 г;
  • соль – 100 г;
  • уксус 9% – 200 г.

Способ приготовления:

  1. Подготовить банки: простерилизовать и высушить.
  2. На дно каждой банки выложить лук, лавровый лист, душистый перец, чеснок, зерна горчицы и петрушку.
  3. Выложить помидоры срезом вниз, в центр положить острый перец.
  4. Сварить маринад из воды, соли, сахара и уксуса.
  5. Залить банки горячим маринадом, накрыть крышками.
  6. Стерилизовать 7 минут, закатать, перевернуть и укутать до полного охлаждения.
