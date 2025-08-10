Секрет идеальных пикантных помидоров на зиму: простой рецепт с острым акцентом (видео)
-
-
Помидоры с чесноком на зиму без уксуса в банке оценят все не любители маринадов
Помидоры – это настоящая классика летнего сезона. Сочные, ароматные, яркие – они являются основой для множества блюд: от свежих салатов до соусов, запеканок и, конечно же, популярного супа из томатов.
Но сегодня мы предлагаем рецепт, который позволит сохранить этот летний вкус на всю зиму – пикантные помидоры половинками. Они получаются яркими, ароматными, с легкой пряностью и прекрасно дополнят как ежедневный ужин, так и праздничный стол. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " danilchenko_77 ".
Как приготовить помидоры пикантные половинками на зиму
Ингредиенты:
- лук (кольцами) – 2–3 шт.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- перец душистый (горошком) – 3 шт.;
- петрушка – несколько веточек;
- чеснок – 2 зубчика;
- зерна горчицы – 1 ч.л.;
- помидоры сорта сливка – по необходимости;
- перец острый – 1/2 шт.;
Для маринада:
- вода – 2,5 л;
- сахар – 300 г;
- соль – 100 г;
- уксус 9% – 200 г.
Способ приготовления:
- Подготовить банки: простерилизовать и высушить.
- На дно каждой банки выложить лук, лавровый лист, душистый перец, чеснок, зерна горчицы и петрушку.
- Выложить помидоры срезом вниз, в центр положить острый перец.
- Сварить маринад из воды, соли, сахара и уксуса.
- Залить банки горячим маринадом, накрыть крышками.
- Стерилизовать 7 минут, закатать, перевернуть и укутать до полного охлаждения.