Взрыв вкуса в каждой ложке: помидоры половинками – закрутите и забудьте до января (видео)

Все будут в восторге

Помидор – это овощ, без которого трудно представить украинскую кухню. Его добавляют в салаты, тушат, запекают, варят из него борщ и, конечно, консервируют. Особенно вкусно получается со свеклой – сладковатые нотки и насыщенный цвет превращают заготовку в настоящий деликатес.

Но сегодня мы предлагаем другой, не менее интересный вариант – пикантные помидоры половинками. Благодаря такому способу нарезки они лучше впитывают маринад, сохраняя форму и текстуру, а вкус острый, яркий, с пряным акцентом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tanya_akopyan_recepty".

Как помидоры приготовить половинками

Ингредиенты:

помидоры твердых сортов (сливка) – 3–3,5 кг (для 5 литровых банок);

лук репчатый – 1 шт. (нарезать кольцами);

лавровый лист – 5 шт.;

перец душистый горошком – 15 шт.;

петрушка – 1 пучок;

чеснок – 10 зубчиков;

зерна горчицы – 5 ч.л;

перец острый – 2–3 шт. (нарезать колечками, по желанию);

Маринад:

вода – 2,5 л;

сахар – 300 г;

соль – 100 г;

уксус 9% – 200 мл.

Способ приготовления: