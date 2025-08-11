Укр

Взрыв вкуса в каждой ложке: помидоры половинками – закрутите и забудьте до января (видео)

Мария Швец
Очень вкусная и ароматная закуска.

Помидор – это овощ, без которого трудно представить украинскую кухню. Его добавляют в салаты, тушат, запекают, варят из него борщ и, конечно, консервируют. Особенно вкусно получается со свеклой – сладковатые нотки и насыщенный цвет превращают заготовку в настоящий деликатес.

Но сегодня мы предлагаем другой, не менее интересный вариант – пикантные помидоры половинками. Благодаря такому способу нарезки они лучше впитывают маринад, сохраняя форму и текстуру, а вкус острый, яркий, с пряным акцентом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tanya_akopyan_recepty".

Как помидоры приготовить половинками

Ингредиенты:

  • помидоры твердых сортов (сливка) – 3–3,5 кг (для 5 литровых банок);
  • лук репчатый – 1 шт. (нарезать кольцами);
  • лавровый лист – 5 шт.;
  • перец душистый горошком – 15 шт.;
  • петрушка – 1 пучок;
  • чеснок – 10 зубчиков;
  • зерна горчицы – 5 ч.л;
  • перец острый – 2–3 шт. (нарезать колечками, по желанию);

Маринад:

  • вода – 2,5 л;
  • сахар – 300 г;
  • соль – 100 г;
  • уксус 9% – 200 мл.

Способ приготовления:

  1. Простерилизовать банки и крышки.
  2. На дно каждой банки выложить: по 2–3 кольца лука, 1 лавровый лист, 3 горошины перца, веточку петрушки, 2 зубчика чеснока, 1 ч.л зерен горчицы.
  3. Помидоры помыть, разрезать пополам и плотно выложить в банки срезом вниз, в центре добавить кольцо острого перца.
  4. Сварить маринад: в кипящую воду добавить соль и сахар, проварить 1–2 минуты, снять с огня и влить уксус.
  5. Залить горячим маринадом банки до самого верха, накрыть крышками.
  6. Стерилизовать банки в кастрюле с кипящей водой 7 минут (литровые), затем закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного охлаждения.
