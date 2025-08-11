Взрыв вкуса в каждой ложке: помидоры половинками – закрутите и забудьте до января (видео)
Помидор – это овощ, без которого трудно представить украинскую кухню. Его добавляют в салаты, тушат, запекают, варят из него борщ и, конечно, консервируют. Особенно вкусно получается со свеклой – сладковатые нотки и насыщенный цвет превращают заготовку в настоящий деликатес.
Но сегодня мы предлагаем другой, не менее интересный вариант – пикантные помидоры половинками. Благодаря такому способу нарезки они лучше впитывают маринад, сохраняя форму и текстуру, а вкус острый, яркий, с пряным акцентом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tanya_akopyan_recepty".
Как помидоры приготовить половинками
Ингредиенты:
- помидоры твердых сортов (сливка) – 3–3,5 кг (для 5 литровых банок);
- лук репчатый – 1 шт. (нарезать кольцами);
- лавровый лист – 5 шт.;
- перец душистый горошком – 15 шт.;
- петрушка – 1 пучок;
- чеснок – 10 зубчиков;
- зерна горчицы – 5 ч.л;
- перец острый – 2–3 шт. (нарезать колечками, по желанию);
Маринад:
- вода – 2,5 л;
- сахар – 300 г;
- соль – 100 г;
- уксус 9% – 200 мл.
Способ приготовления:
- Простерилизовать банки и крышки.
- На дно каждой банки выложить: по 2–3 кольца лука, 1 лавровый лист, 3 горошины перца, веточку петрушки, 2 зубчика чеснока, 1 ч.л зерен горчицы.
- Помидоры помыть, разрезать пополам и плотно выложить в банки срезом вниз, в центре добавить кольцо острого перца.
- Сварить маринад: в кипящую воду добавить соль и сахар, проварить 1–2 минуты, снять с огня и влить уксус.
- Залить горячим маринадом банки до самого верха, накрыть крышками.
- Стерилизовать банки в кастрюле с кипящей водой 7 минут (литровые), затем закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного охлаждения.