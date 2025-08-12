Не салат, а насолода: помідори, сирок і секретна заправка (відео)

На свято або щодень

Помідор — соковитий і яскравий овоч, який люблять використовувати в багатьох стравах. З нього готують різноманітні салати, соуси, а також консервують, наприклад, ароматну аджику з яблуками на зиму.

Але сьогодні ми пропонуємо легкий і дуже смачний салат із помідорів із сиром — просту страву, що поєднує свіжість овочів із ніжністю сиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "my_svetik3".

Як приготувати салат з помідорами та сиром

Інгредієнти:

помідори – 500 г;

часник – 2 зубчики;

плавлений сир – 150 г;

майонез – 3 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

кріп – невеликий пучок;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування: