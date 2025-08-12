Рус

Не салат, а насолода: помідори, сирок і секретна заправка (відео)

Марія Швець
Яскравий, соковитий, із звичайних продуктів Новина оновлена 12 серпня 2025, 10:20
Яскравий, соковитий, із звичайних продуктів. Фото 1000.menu

На свято або щодень

Помідор — соковитий і яскравий овоч, який люблять використовувати в багатьох стравах. З нього готують різноманітні салати, соуси, а також консервують, наприклад, ароматну аджику з яблуками на зиму.

Але сьогодні ми пропонуємо легкий і дуже смачний салат із помідорів із сиром — просту страву, що поєднує свіжість овочів із ніжністю сиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "my_svetik3".

Як приготувати салат з помідорами та сиром

Інгредієнти:

  • помідори – 500 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • плавлений сир – 150 г;
  • майонез – 3 ст. л.;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • кріп – невеликий пучок;
  • сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Помити помідори та нарізати їх середніми шматочками.
  2. Очистити часник і дрібно порізати або пропустити через прес.
  3. Натерти плавлений сир на дрібній тертці.
  4. Змішати майонез і сметану до однорідності.
  5. Додати до помідорів сир, часник, соус, дрібно порізаний кріп, посолити і поперчити за смаком.
  6. Акуратно перемішати салат і подати до столу.
