Не салат, а насолода: помідори, сирок і секретна заправка (відео)
-
-
Читать на русском
На свято або щодень
Помідор — соковитий і яскравий овоч, який люблять використовувати в багатьох стравах. З нього готують різноманітні салати, соуси, а також консервують, наприклад, ароматну аджику з яблуками на зиму.
Але сьогодні ми пропонуємо легкий і дуже смачний салат із помідорів із сиром — просту страву, що поєднує свіжість овочів із ніжністю сиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "my_svetik3".
Як приготувати салат з помідорами та сиром
Інгредієнти:
- помідори – 500 г;
- часник – 2 зубчики;
- плавлений сир – 150 г;
- майонез – 3 ст. л.;
- сметана – 3 ст. л.;
- кріп – невеликий пучок;
- сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Помити помідори та нарізати їх середніми шматочками.
- Очистити часник і дрібно порізати або пропустити через прес.
- Натерти плавлений сир на дрібній тертці.
- Змішати майонез і сметану до однорідності.
- Додати до помідорів сир, часник, соус, дрібно порізаний кріп, посолити і поперчити за смаком.
- Акуратно перемішати салат і подати до столу.