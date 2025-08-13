И на перекус, и к пикнику, и на праздничный стол: готовим маринованные кабачки с секретом
Читати українською
Стоит попробовать раз – и они будут на столе постоянно
Без кабачков сложно представить лето. Мы жарим их в кляре, готовим кабачковую икру и даже добавляем их в разнообразные салаты.
Сегодня вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" мы поделимся еще одним рецептом кабачков, который точно будет в ваших закладках. Мы замаринуем любимый овощ, но не просто, а с… чесноком. Эта пикантная закуска готовится быстро и будет уместной и на пикник, и на перекус, и к праздничному столу.
Как приготовить маринованные кабачки с чесноком
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г;
- петрушка — 1/2 пучка;
- чеснок – 3 — 4 зубчика;
- соль – 1/2 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- яблочный уксус – 50 мл.
Способ приготовления:
- Для начала подготовим необходимые ингредиенты. Кабачки тщательно моем и нарезаем произвольными кусочками.
- Чеснок чистим и нарезаем ножом. Петрушку мелко нарезаем.
- Подготовленные кабачки, зелень и чеснок отправляем в удобную банку и миску.
- В отдельной посуде смешиваем кипяток, соль, уксус и сахар. Все тщательно перемешиваем.
- Приготовленным маринадом заливаем кабачки. Даем им остыть, накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 10–12 часов.
Кстати, кабачки можно вкусно замариновать на зиму. Их съедят до последнего кусочка.