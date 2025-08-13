Укр

И на перекус, и к пикнику, и на праздничный стол: готовим маринованные кабачки с секретом

Наталья Граковская
Маринованные кабачки с чесноком
Маринованные кабачки с чесноком. Фото gaminimas.lt

Стоит попробовать раз – и они будут на столе постоянно

Без кабачков сложно представить лето. Мы жарим их в кляре, готовим кабачковую икру и даже добавляем их в разнообразные салаты.

Сегодня вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" мы поделимся еще одним рецептом кабачков, который точно будет в ваших закладках. Мы замаринуем любимый овощ, но не просто, а с… чесноком. Эта пикантная закуска готовится быстро и будет уместной и на пикник, и на перекус, и к праздничному столу.

Как приготовить маринованные кабачки с чесноком

Ингредиенты:

  • кабачки – 500 г;
  • петрушка — 1/2 пучка;
  • чеснок – 3 — 4 зубчика;
  • соль – 1/2 ст. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • яблочный уксус – 50 мл.

Способ приготовления:

  1. Для начала подготовим необходимые ингредиенты. Кабачки тщательно моем и нарезаем произвольными кусочками.
  2. Чеснок чистим и нарезаем ножом. Петрушку мелко нарезаем.
  3. Подготовленные кабачки, зелень и чеснок отправляем в удобную банку и миску.
  4. В отдельной посуде смешиваем кипяток, соль, уксус и сахар. Все тщательно перемешиваем.
  5. Приготовленным маринадом заливаем кабачки. Даем им остыть, накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 10–12 часов.

Кстати, кабачки можно вкусно замариновать на зиму. Их съедят до последнего кусочка.

