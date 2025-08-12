Квашені зелені помідори: рецепт смачної закуски на зиму

Готуються дуже легко

Ми вже розповідали, як приготувати смажені зелені помідори, а тепер пропонуємо зовсім інший, але не менш смачний спосіб їх приготування — квашення. Така закуска стане чудовим доповненням до домашніх обідів та святкових застіль, а головне — зберігатиме свій пікантний смак аж до зими. Завдяки поєднанню зелених помідорів з пряними листям, спеціями та маринадом, квашені зелені помідори виходять хрусткими та з насиченим пікантним смаком.

Рецептом поділилась на YouTube-блогерка Тома Мінтенко.

Інгредієнти:

Зелені помідори

Листя хрону

Коріння хрону (молоденьке, за бажанням)

Гілочки вишні з листям

Гілочки дуба з листям

Листя смородини

Суцвіття кропу (сушені або свіжі)

Часник

Лавровий лист

Гвоздика

Чорний перець горошком

Перець духмяний

Сіль 1 ст. ложка з невеликою гіркою на 1 літр води

Вода

Спосіб приготування:

На дно чистої ємності (банки або відерця) викласти листя хрону, молоденьке коріння хрону (за бажанням), гілочки вишні з листям, гілочки дуба з листям, листя смородини та суцвіття кропу. Щільно викласти помідори в ємність. Додати часник, лавровий лист, гвоздику, чорний перець горошком і духмяний перець. Приготувати маринад: розчинити не йодовану сіль у воді. Залити помідори маринадом до самого верху, щоб вони були повністю покриті рідиною. Зверху накрити помідори листям хрону, вишні, смородини та дуба. Закрити ємність кришкою так, щоб маринад трохи витік, забезпечуючи повне покриття помідорів.

Лайфхаки для приготування квашених зелених помідорів

Для квашенні обирайте не надто маленькі чи недозрілі помідори. Також важливо, щоб помідори не були підморожені.

Врахуйте, що у процесі бродіння маринад може витікати. За необхідності доливайте у ємність маринад, щоб помідори були ним покриті.

Зберігайте ємність з помідорами у прохолодному місці (наприклад, підвалі) протягом 1,5–2 місяців. Час готовності квашених зелених помідорів залежить від розміру і температури приміщення.