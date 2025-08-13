Если надоели кетчуп и аджика: приготовьте этот необычный яблочный соус к мясу

К шашлыку, котлетам или запеченному мясу

К мясу часто подают соусы из томатов. Но если хочется чего-то новенького и необычного, попробуйте приготовить кисло-сладкий яблочный соус с легкими острыми нотками. Он прекрасно сочетается как с жареными блюдами, так и с теми, что запечены в духовке.

Рецептом соуса поделились на YouTube-канале "Кулінарні рецепти Ганни Олександрівни".

Ингредиенты:

Яблоки 1,5 кг

Имбирь 30-40 г

Острый перец несколько кусочков

Сахар 4 ст.л

Карри 1 ст.л

Душистый перец 6 горошин

Семена горчицы 0,5 ч.л.

Чеснок 4-5 больших зубчиков

Лук крупный 2 шт.

Масло для жарки

Соль по вкусу

Уксус 2 ст.л.

Как приготовить соус к мясу из яблок