Если надоели кетчуп и аджика: приготовьте этот необычный яблочный соус к мясу

Наталья Граковская
Мясо станет в разы вкуснее
Мясо станет в разы вкуснее. Фото Freepik

К шашлыку, котлетам или запеченному мясу

К мясу часто подают соусы из томатов. Но если хочется чего-то новенького и необычного, попробуйте приготовить кисло-сладкий яблочный соус с легкими острыми нотками. Он прекрасно сочетается как с жареными блюдами, так и с теми, что запечены в духовке.

Рецептом соуса поделились на YouTube-канале "Кулінарні рецепти Ганни Олександрівни".

Ингредиенты:

  • Яблоки 1,5 кг
  • Имбирь 30-40 г
  • Острый перец несколько кусочков
  • Сахар 4 ст.л
  • Карри 1 ст.л
  • Душистый перец 6 горошин
  • Семена горчицы 0,5 ч.л.
  • Чеснок 4-5 больших зубчиков
  • Лук крупный 2 шт.
  • Масло для жарки
  • Соль по вкусу
  • Уксус 2 ст.л.

Как приготовить соус к мясу из яблок

  1. Нарежьте яблоки большими кусками. Положите их в мультиварку, казанок или кастрюлю и тушите, пока не станут мягкими.
  2. Натрите корень имбиря на терке, мелко нарежьте острый перец и добавьте его к имбирю. Выдавите очищенный чеснок. Добавьте сахар, приправу карри, душистый перец и семена горчицы. Тщательно перемешайте.
  3. Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
  4. Когда яблоки станут мягкими, измельчите их блендером вместе с обжаренным луком до однородной массы.
  5. Верните полученную смесь в кастрюлю или мультиварку. Доведите до кипения и протушите 10 минут.
  6. Когда соус начнет кипеть, добавьте подготовленные специи и соль по вкусу. Варите еще 5–10 минут, чтобы специи отдали свой аромат.
  7. Перед тем как выключить огонь, добавьте 2 столовых ложки уксуса. Хорошо перемешайте.
  8. Разлейте горячий соус в стерилизованные банки и закатайте крышками.
