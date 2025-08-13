Если надоели кетчуп и аджика: приготовьте этот необычный яблочный соус к мясу
К шашлыку, котлетам или запеченному мясу
К мясу часто подают соусы из томатов. Но если хочется чего-то новенького и необычного, попробуйте приготовить кисло-сладкий яблочный соус с легкими острыми нотками. Он прекрасно сочетается как с жареными блюдами, так и с теми, что запечены в духовке.
Рецептом соуса поделились на YouTube-канале "Кулінарні рецепти Ганни Олександрівни".
Ингредиенты:
- Яблоки 1,5 кг
- Имбирь 30-40 г
- Острый перец несколько кусочков
- Сахар 4 ст.л
- Карри 1 ст.л
- Душистый перец 6 горошин
- Семена горчицы 0,5 ч.л.
- Чеснок 4-5 больших зубчиков
- Лук крупный 2 шт.
- Масло для жарки
- Соль по вкусу
- Уксус 2 ст.л.
Как приготовить соус к мясу из яблок
- Нарежьте яблоки большими кусками. Положите их в мультиварку, казанок или кастрюлю и тушите, пока не станут мягкими.
- Натрите корень имбиря на терке, мелко нарежьте острый перец и добавьте его к имбирю. Выдавите очищенный чеснок. Добавьте сахар, приправу карри, душистый перец и семена горчицы. Тщательно перемешайте.
- Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
- Когда яблоки станут мягкими, измельчите их блендером вместе с обжаренным луком до однородной массы.
- Верните полученную смесь в кастрюлю или мультиварку. Доведите до кипения и протушите 10 минут.
- Когда соус начнет кипеть, добавьте подготовленные специи и соль по вкусу. Варите еще 5–10 минут, чтобы специи отдали свой аромат.
- Перед тем как выключить огонь, добавьте 2 столовых ложки уксуса. Хорошо перемешайте.
- Разлейте горячий соус в стерилизованные банки и закатайте крышками.