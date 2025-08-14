Хрустящие, золотистые и безумно вкусные: готовим наггетсы из кабачков

Элементарный рецепт нагетсов, который влюбит в себя с первого кусочка

Кабачки — это не только отличный ингредиент для салатов, закусок или запеканок, но и основа для вкусных и полезных наггетсов. Приготовить их очень просто — понадобится минимум ингредиентов и усилий.

Одна кулинарная блогерша поделилась в Instagram рецептом нежных кабачковых наггетсов с сыром и хрустящими сухарями.

Ингредиенты:

2 средних кабачка (400г) + 1 ч.л. соли

80 г панировочных сухарей

50 г твердого сыра

1 ч.л. сладкой паприки

1 ч.л. сушеного чеснока

3 яйца

мука

Этапы приготовления:

Кабачки тщательно моем и режем на полоски. Солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Смешиваем панировочные сухари с паприкой, сушеным чесноком и мелко натертым сыром.

Каждый кусочек кабачка сначала обваливаем в муке, потом окунаем во взбитое яйцо, после чего — в смесь из сухарей. Выкладываем на пергамент и запекаем в духовке при 200°C 20–30 минут.

Для соуса: просто соединяем все составляющие — и едим вместе с горячими наггетсами.

