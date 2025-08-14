Хрустящие, золотистые и безумно вкусные: готовим наггетсы из кабачков
Элементарный рецепт нагетсов, который влюбит в себя с первого кусочка
Кабачки — это не только отличный ингредиент для салатов, закусок или запеканок, но и основа для вкусных и полезных наггетсов. Приготовить их очень просто — понадобится минимум ингредиентов и усилий.
Одна кулинарная блогерша поделилась в Instagram рецептом нежных кабачковых наггетсов с сыром и хрустящими сухарями.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка (400г) + 1 ч.л. соли
- 80 г панировочных сухарей
- 50 г твердого сыра
- 1 ч.л. сладкой паприки
- 1 ч.л. сушеного чеснока
- 3 яйца
- мука
Этапы приготовления:
Кабачки тщательно моем и режем на полоски. Солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
Смешиваем панировочные сухари с паприкой, сушеным чесноком и мелко натертым сыром.
Каждый кусочек кабачка сначала обваливаем в муке, потом окунаем во взбитое яйцо, после чего — в смесь из сухарей. Выкладываем на пергамент и запекаем в духовке при 200°C 20–30 минут.
Для соуса: просто соединяем все составляющие — и едим вместе с горячими наггетсами.
