Кабачкові оладки стануть ще смачнішими: що додати для оригінального смаку (відео)

Таку страву можна подати на сніданок, перекус і навіть замінити ним легку вечерю

Сезон кабачків уже не за горами, а отже, з них можна приготувати різноманітні смачні страви, зокрема класичні кабачки по-французьки. Це ніжна та ароматна страва, яка завоювала серця багатьох гурманів завдяки поєднанню легкості та вишуканості смаків.

Але не менш смачними є й кабачкові оладки з кукурудзою, які стають ідеальним варіантом для легкого обіду або смачної закуски. Хрусткі ззовні, м’які й ароматні всередині, вони чудово поєднуються з різноманітними соусами та стають відмінним доповненням до будь-якої страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати кабачкові оладки з кукурудзою

Інгредієнти:

700 г кабачка (3 середні або 2 великі);

2 яйця;

100 г сиру;

150 г консервованої кукурудзи;

3-4 ст. л. борошна (можливо більше чи менше);

2 зубчики часнику;

сіль, перець — за смаком;

зелень;

олія для обсмажування;

Спосіб приготування:

1.Кабачок натерти на великій тертці та відтиснути від зайвої рідини.

2.У суху масу додати яйця, сіль, перець та часник, перемішати.

3.Далі додати сир, зелень та кукурудзу без рідини. Всипати просіяне борошно і знову перемішати. Борошна може піти більше/менше.

4.Смажити оладки на повільному/середньому вогні з кожної зі сторін до рум'яної скоринки. Після цього перекласти на паперовий рушник.