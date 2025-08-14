Кабачковые оладьи станут еще вкуснее: что добавить для оригинального вкуса (видео)
Такое блюдо можно подать на завтрак, перекус и даже заменить им легкий ужин
Сезон кабачков уже не за горами, а значит, из них можно приготовить разнообразные вкусные блюда, в частности, классические кабачки по-французски. Это нежное и ароматное блюдо, завоевавшее сердца многих гурманов благодаря сочетанию легкости и изысканности вкусов.
Но не менее вкусные и кабачковые оладьи с кукурузой, которые становятся идеальным вариантом для легкого обеда или вкусной закуски. Хрустящие извне, мягкие и ароматные внутри, они прекрасно сочетаются с разнообразными соусами и становятся отличным дополнением к любому блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить кабачковые оладьи с кукурузой
Ингредиенты:
- 700 г кабачка (3 средних или 2 больших);
- 2 яйца;
- 100 г сыра;
- 150 г консервированной кукурузы;
- 3-4 ст. л. муки (возможно больше или меньше);
- 2 зубчика чеснока;
- соль, перец – по вкусу;
- зелень;
- масло для обжарки;
Способ приготовления:
1.Кабачок натереть на большой терке и отжать от лишней жидкости.
2.В сухую массу добавить яйца, соль, перец и чеснок, перемешать.
3.Далее добавить сыр, зелень и кукурузу без жидкости. Всыпать просеянную муку и снова перемешать. Муки может уйти больше/меньше.
4.Жарить оладьи на медленном/среднем огне с каждой из сторон до румяной корочки. После этого переложить на бумажное полотенце.