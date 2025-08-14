Укр

Кабачковые оладьи станут еще вкуснее: что добавить для оригинального вкуса (видео)

Мария Швец
Румяные, аппетитные, недорогие для всей семьи
Румяные, аппетитные, недорогие для всей семьи. Фото instagram.com

Такое блюдо можно подать на завтрак, перекус и даже заменить им легкий ужин

Сезон кабачков уже не за горами, а значит, из них можно приготовить разнообразные вкусные блюда, в частности, классические кабачки по-французски. Это нежное и ароматное блюдо, завоевавшее сердца многих гурманов благодаря сочетанию легкости и изысканности вкусов.

Но не менее вкусные и кабачковые оладьи с кукурузой, которые становятся идеальным вариантом для легкого обеда или вкусной закуски. Хрустящие извне, мягкие и ароматные внутри, они прекрасно сочетаются с разнообразными соусами и становятся отличным дополнением к любому блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить кабачковые оладьи с кукурузой

Ингредиенты:

  • 700 г кабачка (3 средних или 2 больших);
  • 2 яйца;
  • 100 г сыра;
  • 150 г консервированной кукурузы;
  • 3-4 ст. л. муки (возможно больше или меньше);
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль, перец – по вкусу;
  • зелень;
  • масло для обжарки;

Способ приготовления:

1.Кабачок натереть на большой терке и отжать от лишней жидкости.

2.В сухую массу добавить яйца, соль, перец и чеснок, перемешать.

3.Далее добавить сыр, зелень и кукурузу без жидкости. Всыпать просеянную муку и снова перемешать. Муки может уйти больше/меньше.

4.Жарить оладьи на медленном/среднем огне с каждой из сторон до румяной корочки. После этого переложить на бумажное полотенце.

