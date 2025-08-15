Запечені кабачки із заливкою: простий рецепт, який завжди вдається (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Виходять надзвичайно смачними
Кабачок — це ніжний і соковитий овоч, який часто використовують у різноманітних стравах: від легких салатів до ситних запіканок. З кабачків готують безліч смачних рецептів, зокрема популярні "Підбивані кабачки по-закарпатськи" — ніжні скибочки, просочені ароматною заливкою.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати запечені кабачки із апетитною заливкою, які стануть чудовою стравою як на щоденний обід, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".
Як приготувати запечені кабачки з заливкою
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- прованські трави – за смаком;
- олія – 50 мл;
- сметана – 150 г;
- борошно – 1 ст. л;
- яйце – 1 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- зелень – за смаком;
- вода – 120 мл;
Спосіб приготування:
- Помити кабачки та порізати кружальцями.
- Приправити сіллю, перцем і прованськими травами.
- Полити олією, перемішати і викласти на деко.
- Запікати в духовці 12-15 хвилин при 200 градусах.
- Змішати сметану, борошно, яйце, подрібнений часник, зелень, сіль, перець і воду до однорідної консистенції.
- Перекласти кабачки у форму для запікання, залити заливкою і запікати ще 15-20 хвилин при 220 градусах. За бажанням додати тертий сир.