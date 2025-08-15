Рус

Запечені кабачки із заливкою: простий рецепт, який завжди вдається (відео)

Марія Швець
Зі звичайних продуктів, дуже легко, дуже смачно і просто
Зі звичайних продуктів, дуже легко, дуже смачно і просто

Кабачок — це ніжний і соковитий овоч, який часто використовують у різноманітних стравах: від легких салатів до ситних запіканок. З кабачків готують безліч смачних рецептів, зокрема популярні "Підбивані кабачки по-закарпатськи" — ніжні скибочки, просочені ароматною заливкою.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати запечені кабачки із апетитною заливкою, які стануть чудовою стравою як на щоденний обід, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати запечені кабачки з заливкою

Інгредієнти:

  • кабачки – 2 шт.;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком;
  • прованські трави – за смаком;
  • олія – 50 мл;
  • сметана – 150 г;
  • борошно – 1 ст. л;
  • яйце – 1 шт.;
  • часник – 3 зубчики;
  • зелень – за смаком;
  • вода – 120 мл;

Спосіб приготування:

  1. Помити кабачки та порізати кружальцями.
  2. Приправити сіллю, перцем і прованськими травами.
  3. Полити олією, перемішати і викласти на деко.
  4. Запікати в духовці 12-15 хвилин при 200 градусах.
  5. Змішати сметану, борошно, яйце, подрібнений часник, зелень, сіль, перець і воду до однорідної консистенції.
  6. Перекласти кабачки у форму для запікання, залити заливкою і запікати ще 15-20 хвилин при 220 градусах. За бажанням додати тертий сир.
