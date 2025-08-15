Запечені кабачки із заливкою: простий рецепт, який завжди вдається (відео)

Виходять надзвичайно смачними

Кабачок — це ніжний і соковитий овоч, який часто використовують у різноманітних стравах: від легких салатів до ситних запіканок. З кабачків готують безліч смачних рецептів, зокрема популярні "Підбивані кабачки по-закарпатськи" — ніжні скибочки, просочені ароматною заливкою.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати запечені кабачки із апетитною заливкою, які стануть чудовою стравою як на щоденний обід, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати запечені кабачки з заливкою

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

прованські трави – за смаком;

олія – 50 мл;

сметана – 150 г;

борошно – 1 ст. л;

яйце – 1 шт.;

часник – 3 зубчики;

зелень – за смаком;

вода – 120 мл;

Спосіб приготування: