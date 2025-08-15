Запеченные кабачки с заливкой: простой рецепт, который всегда удается (видео)

Выходят очень вкусными

Кабачок – это нежный и сочный овощ, который часто используют в разнообразных блюдах: от легких салатов до сытных запеканок. Из кабачков готовят множество вкусных рецептов, в частности популярные "Підбивані кабачки по-закарпатски" — нежные ломтики, пропитанные ароматной заливкой.

Но сегодня мы предлагаем приготовить запеченные кабачки с аппетитной заливкой, которые станут отличным блюдом как на ежедневный обед, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить запеченные кабачки с заливкой

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

прованские травы – по вкусу;

масло – 50 мл;

сметана – 150 г;

мука – 1 ст. л;

яйцо – 1 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

зелень – по вкусу;

вода – 120 мл;

Способ приготовления: