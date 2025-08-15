Запеченные кабачки с заливкой: простой рецепт, который всегда удается (видео)
Выходят очень вкусными
Кабачок – это нежный и сочный овощ, который часто используют в разнообразных блюдах: от легких салатов до сытных запеканок. Из кабачков готовят множество вкусных рецептов, в частности популярные "Підбивані кабачки по-закарпатски" — нежные ломтики, пропитанные ароматной заливкой.
Но сегодня мы предлагаем приготовить запеченные кабачки с аппетитной заливкой, которые станут отличным блюдом как на ежедневный обед, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".
Как приготовить запеченные кабачки с заливкой
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- прованские травы – по вкусу;
- масло – 50 мл;
- сметана – 150 г;
- мука – 1 ст. л;
- яйцо – 1 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- зелень – по вкусу;
- вода – 120 мл;
Способ приготовления:
- Помыть кабачки и порезать кружками.
- Приправить солью, перцем и прованскими травами.
- Полить маслом, перемешать и выложить на противень.
- Запекать в духовке 12-15 минут при 200 градусах.
- Смешайте сметану, муку, яйцо, измельченный чеснок, зелень, соль, перец и воду до однородной консистенции.
- Переложить кабачки в форму для запекания, залить заливкой и запекать еще 15-20 минут при 220 градусах. По желанию добавить тертый сыр.