Запеченные кабачки с заливкой: простой рецепт, который всегда удается (видео)

Мария Швец
Из обычных продуктов, очень легко, очень вкусно и просто
Кабачок – это нежный и сочный овощ, который часто используют в разнообразных блюдах: от легких салатов до сытных запеканок. Из кабачков готовят множество вкусных рецептов, в частности популярные "Підбивані кабачки по-закарпатски" — нежные ломтики, пропитанные ароматной заливкой.

Но сегодня мы предлагаем приготовить запеченные кабачки с аппетитной заливкой, которые станут отличным блюдом как на ежедневный обед, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить запеченные кабачки с заливкой

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу;
  • прованские травы – по вкусу;
  • масло – 50 мл;
  • сметана – 150 г;
  • мука – 1 ст. л;
  • яйцо – 1 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • зелень – по вкусу;
  • вода – 120 мл;

Способ приготовления:

  1. Помыть кабачки и порезать кружками.
  2. Приправить солью, перцем и прованскими травами.
  3. Полить маслом, перемешать и выложить на противень.
  4. Запекать в духовке 12-15 минут при 200 градусах.
  5. Смешайте сметану, муку, яйцо, измельченный чеснок, зелень, соль, перец и воду до однородной консистенции.
  6. Переложить кабачки в форму для запекания, залить заливкой и запекать еще 15-20 минут при 220 градусах. По желанию добавить тертый сыр.
#Кабачки #Заготовка #Готовим дома