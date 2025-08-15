Не гірше, ніж у китайському ресторані: як приготувати баклажани в кисло-солодкому соусі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Така закуска чудово підійде як для сімейної вечері, так і для подачі гостям.
Баклажани в кисло-солодкому соусі, як у китайському ресторані, легко приготувати вдома. Скибочки баклажанів спочатку обсмажуються в клярі до рум'яної скоринки, а потім обсмажуються в соусі. У результаті виходить частування з насиченим смаком і яскравим азійським характером, яке чудово доповнить рис, локшину або стане самостійною закускою.
Рецептом блюда поділилися на порталі Cookpad.
Інгредієнти:
- 2 середніх баклажани
- сіль на смак
- олія для смаження
- смажений білий кунжут
Для кляру:
- 4 ст.л. пшеничного борошна
- 1 яйце
- 0,5 ч.л. соди
- 150 мл дуже холодної води
Для соусу:
- 2 ст.л. соєвого соусу
- 1 ст.л. устричного соусу
- 1 ст.л. кукурудзяного крохмалю (розвести в 4 ст.л. холодної води)
- 1/4 склянки гарячої води
- 1 ст.л. рисового оцту
- 4 ст.л. кетчупу
- 3 ст.л. цукру
- сыль до смаку
Як приготувати баклажани в кисло-солодкому соусі
- Баклажани вимити, почистити, розрізати на брусочки розміром 1 на 1 сантиметр.
- Скласти нарізані баклажани в миску, посипати сіллю, перемішати та залишити на 20 хвилин.
- Для кляру змішати холодну воду та яйце, потім додати соду і борошно. Усе добре перемішати до однорідності.
- Баклажани промити холодною водою і трохи відтиснути. Перекласти їх в ємність із кляром і перемішати, щоб усі скибочки покрилися кляром.
- У вок або глибокій сковороді розігріти достатню кількість олії. Невеликими партіями викласти брусочки баклажанів у клярі й обсмажити з усіх боків до рум'яності.
- Готові баклажани викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
- Для соусу змішати рисовий оцет, кетчуп і цукор. У чистій сковороді розігріти трохи арахісової (або просто рослинної) олії, вилити приготований кисло-солодкий соус і трохи прогріти його, помішуючи. Потім додати світлий соєвий соус, устричний соус і гарячу воду.
- Прогріти ще хвилину й додати крохмаль, розведений у воді. Проварити, помішуючи, до легкого загустіння.
- У готовий соус викласти обсмажені шматочки баклажанів і перемішати, щоб усі скибочки покрилися соусом. Прогріти ще хвилинку і зняти з вогню.
- Готові баклажани посипати кунжутом і подати одразу ж до столу.