Не гірше, ніж у китайському ресторані: як приготувати баклажани в кисло-солодкому соусі

Така закуска чудово підійде як для сімейної вечері, так і для подачі гостям.

Баклажани в кисло-солодкому соусі, як у китайському ресторані, легко приготувати вдома. Скибочки баклажанів спочатку обсмажуються в клярі до рум'яної скоринки, а потім обсмажуються в соусі. У результаті виходить частування з насиченим смаком і яскравим азійським характером, яке чудово доповнить рис, локшину або стане самостійною закускою.

Рецептом блюда поділилися на порталі Cookpad.

Інгредієнти:

2 середніх баклажани

сіль на смак

олія для смаження

смажений білий кунжут

Для кляру:

4 ст.л. пшеничного борошна

1 яйце

0,5 ч.л. соди

150 мл дуже холодної води

Для соусу:

2 ст.л. соєвого соусу

1 ст.л. устричного соусу

1 ст.л. кукурудзяного крохмалю (розвести в 4 ст.л. холодної води)

1/4 склянки гарячої води

1 ст.л. рисового оцту

4 ст.л. кетчупу

3 ст.л. цукру

сыль до смаку

Як приготувати баклажани в кисло-солодкому соусі