Не гірше, ніж у китайському ресторані: як приготувати баклажани в кисло-солодкому соусі

Наталя Граковська
Ця страва закохує в себе з першого шматочка
Фото Скріншот YouTube

Така закуска чудово підійде як для сімейної вечері, так і для подачі гостям.

Баклажани в кисло-солодкому соусі, як у китайському ресторані, легко приготувати вдома. Скибочки баклажанів спочатку обсмажуються в клярі до рум'яної скоринки, а потім обсмажуються в соусі. У результаті виходить частування з насиченим смаком і яскравим азійським характером, яке чудово доповнить рис, локшину або стане самостійною закускою.

Рецептом блюда поділилися на порталі Cookpad.

Інгредієнти:

  • 2 середніх баклажани
  • сіль на смак
  • олія для смаження
  • смажений білий кунжут

Для кляру:

  • 4 ст.л. пшеничного борошна
  • 1 яйце
  • 0,5 ч.л. соди
  • 150 мл дуже холодної води

Для соусу:

  • 2 ст.л. соєвого соусу
  • 1 ст.л. устричного соусу
  • 1 ст.л. кукурудзяного крохмалю (розвести в 4 ст.л. холодної води)
  • 1/4 склянки гарячої води
  • 1 ст.л. рисового оцту
  • 4 ст.л. кетчупу
  • 3 ст.л. цукру
  • сыль до смаку

Як приготувати баклажани в кисло-солодкому соусі

  1. Баклажани вимити, почистити, розрізати на брусочки розміром 1 на 1 сантиметр.
  2. Скласти нарізані баклажани в миску, посипати сіллю, перемішати та залишити на 20 хвилин.
  3. Для кляру змішати холодну воду та яйце, потім додати соду і борошно. Усе добре перемішати до однорідності.
  4. Баклажани промити холодною водою і трохи відтиснути. Перекласти їх в ємність із кляром і перемішати, щоб усі скибочки покрилися кляром.
  5. У вок або глибокій сковороді розігріти достатню кількість олії. Невеликими партіями викласти брусочки баклажанів у клярі й обсмажити з усіх боків до рум'яності.
  6. Готові баклажани викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
  7. Для соусу змішати рисовий оцет, кетчуп і цукор. У чистій сковороді розігріти трохи арахісової (або просто рослинної) олії, вилити приготований кисло-солодкий соус і трохи прогріти його, помішуючи. Потім додати світлий соєвий соус, устричний соус і гарячу воду.
  8. Прогріти ще хвилину й додати крохмаль, розведений у воді. Проварити, помішуючи, до легкого загустіння.
  9. У готовий соус викласти обсмажені шматочки баклажанів і перемішати, щоб усі скибочки покрилися соусом. Прогріти ще хвилинку і зняти з вогню.
  10. Готові баклажани посипати кунжутом і подати одразу ж до столу.
