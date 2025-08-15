Не хуже, чем в китайском ресторане: как приготовить баклажаны в кисло-сладком соусе
Такая закуска отлично подойдет как для семейного ужина, так и для подачи гостям
Баклажаны в кисло-сладком соусе, как в китайском ресторане, легко приготовить дома. Ломтики баклажанов сначала обжариваются в кляре до румяной корочки, а затем обжариваются в соусе. В результате получается угощение с насыщенным вкусом и ярким азиатским характером, которое прекрасно дополнит рис, лапшу или станет самостоятельной закуской.
Рецептом блюда поделились на портале Cookpad.
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- соль по вкусу
- растительное масло для жарки
- жареный белый кунжут
Для кляра:
- 4 ст.л. пшеничной муки
- 1 яйцо
- 0,5 ч.л. соды
- 150 мл. очень холодной воды
Для соуса:
- 2 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. устричного соуса
- 1 ст.л. кукурузного крахмала (развести в 4 ст.л. холодной воды)
- 1/4 стакана горячей воды
- 1 ст.л. рисового уксуса
- 4 ст.л. кетчупа
- 3 ст.л. сахара
- по вкусу соль
Как приготовить баклажаны в кисло-сладком соусе
- Баклажаны вымыть, очистить, разрезать на брусочки размером 1 на 1 сантиметр.
- Сложить нарезанные баклажаны в миску, посыпать солью, перемешать и оставить на 20 минут.
- Для кляра смешать холодную воду и яйцо, затем добавить соду и муку. Все хорошенько перемешать до однородности.
- Баклажаны промыть холодной водой и немного отжать. Переложить их в емкость с кляром и перемешать, чтобы все ломтики покрылись кляром.
- В воке, или глубокой сковороде, разогреть достаточное количество растительного масла. Небольшими партиями выложить брусочки баклажан в кляре и обжарить со всех сторон до румяности.
- Готовые баклажаны выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- Для соуса смешать рисовый уксус, кетчуп и сахар.
- В чистой сковороде разогреть немного арахисового (или просто растительного) масла, вылить приготовленный кисло-сладкий соус и немного прогреть его помешивая. Затем добавить светлый соевый соус, устричный соус и горячую воду. Прогреть еще минуту и добавить крахмал, разведенный в воде. Проварить помешивая до легкого загустения.
- В готовый соус выложить обжаренные кусочки баклажанов и перемешать, чтобы все ломтики покрылись соусом. Прогреть еще минутку и снять с огня.
- Готовые баклажаны посыпать кунжутом и подать сразу же к столу.