Не хуже, чем в китайском ресторане: как приготовить баклажаны в кисло-сладком соусе

Такая закуска отлично подойдет как для семейного ужина, так и для подачи гостям

Баклажаны в кисло-сладком соусе, как в китайском ресторане, легко приготовить дома. Ломтики баклажанов сначала обжариваются в кляре до румяной корочки, а затем обжариваются в соусе. В результате получается угощение с насыщенным вкусом и ярким азиатским характером, которое прекрасно дополнит рис, лапшу или станет самостоятельной закуской.

Рецептом блюда поделились на портале Cookpad.

Ингредиенты:

2 средних баклажана

соль по вкусу

растительное масло для жарки

жареный белый кунжут

Для кляра:

4 ст.л. пшеничной муки

1 яйцо

0,5 ч.л. соды

150 мл. очень холодной воды

Для соуса:

2 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. устричного соуса

1 ст.л. кукурузного крахмала (развести в 4 ст.л. холодной воды)

1/4 стакана горячей воды

1 ст.л. рисового уксуса

4 ст.л. кетчупа

3 ст.л. сахара

по вкусу соль

Как приготовить баклажаны в кисло-сладком соусе