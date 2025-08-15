Укр

Не хуже, чем в китайском ресторане: как приготовить баклажаны в кисло-сладком соусе

Наталья Граковская
Читати українською
Это блюдо влюбляет в себя с первого кусочка
Такая закуска отлично подойдет как для семейного ужина, так и для подачи гостям

Баклажаны в кисло-сладком соусе, как в китайском ресторане, легко приготовить дома. Ломтики баклажанов сначала обжариваются в кляре до румяной корочки, а затем обжариваются в соусе. В результате получается угощение с насыщенным вкусом и ярким азиатским характером, которое прекрасно дополнит рис, лапшу или станет самостоятельной закуской.

Рецептом блюда поделились на портале Cookpad.

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • соль по вкусу
  • растительное масло для жарки
  • жареный белый кунжут

Для кляра:

  • 4 ст.л. пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч.л. соды
  • 150 мл. очень холодной воды

Для соуса:

  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 1 ст.л. устричного соуса
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала (развести в 4 ст.л. холодной воды)
  • 1/4 стакана горячей воды
  • 1 ст.л. рисового уксуса
  • 4 ст.л. кетчупа
  • 3 ст.л. сахара
  • по вкусу соль

Как приготовить баклажаны в кисло-сладком соусе

  1. Баклажаны вымыть, очистить, разрезать на брусочки размером 1 на 1 сантиметр.
  2. Сложить нарезанные баклажаны в миску, посыпать солью, перемешать и оставить на 20 минут.
  3. Для кляра смешать холодную воду и яйцо, затем добавить соду и муку. Все хорошенько перемешать до однородности.
  4. Баклажаны промыть холодной водой и немного отжать. Переложить их в емкость с кляром и перемешать, чтобы все ломтики покрылись кляром.
  5. В воке, или глубокой сковороде, разогреть достаточное количество растительного масла. Небольшими партиями выложить брусочки баклажан в кляре и обжарить со всех сторон до румяности.
  6. Готовые баклажаны выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
  7. Для соуса смешать рисовый уксус, кетчуп и сахар.
  8. В чистой сковороде разогреть немного арахисового (или просто растительного) масла, вылить приготовленный кисло-сладкий соус и немного прогреть его помешивая. Затем добавить светлый соевый соус, устричный соус и горячую воду. Прогреть еще минуту и добавить крахмал, разведенный в воде. Проварить помешивая до легкого загустения.
  9. В готовый соус выложить обжаренные кусочки баклажанов и перемешать, чтобы все ломтики покрылись соусом. Прогреть еще минутку и снять с огня.
  10. Готовые баклажаны посыпать кунжутом и подать сразу же к столу.
