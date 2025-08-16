Рус

Фаршировані яблука, які зникають зі столу першими: сир, родзинки і трішки ностальгії

Марія Швець
Ароматні, корисні, апетитні
Ця страва стане чудовою альтернативою звичним солодощам

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у нашому раціоні. Його додають у випічку, варять із нього джеми, готують компоти, а ще — незвичні страви, як-от салат з яблук та оселедця.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший варіант: запечені фаршировані яблука з сиром, родзинками та горіхами. Це — не лише ароматний і корисний десерт, а й спосіб зробити звичайне яблуко святковим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Як приготувати фаршировані яблука

Інгредієнти:

  • яблука кислі тверді – 2 кг;
  • сир кисломолочний м’який – 450 г;
  • цукор – 50 г;
  • сметана або вершки – 50 г;
  • ванільний цукор – 10 г;
  • кориця – ½ ч. л.;
  • горіхи грецькі – 70 г;
  • родзинки – 40 г;
  • густі вершки або сметана (для подачі) – за смаком;
  • цукрова пудра – за смаком;
  • вишневе желе – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Очистити яблука від шкірки та серцевини, занурити їх у холодну воду, щоб не потемніли.
  2. Зварити сироп із 3 л води та 250–300 г цукру, відварити в ньому яблука 7–9 хвилин до м’якості, охолодити.
  3. Підсушити горіхи на сковороді або в духовці, родзинки запарити окропом на 5–7 хвилин.
  4. Розім’яти сир виделкою, додати сметану, цукор, ванільний цукор, корицю, всипати горіхи та родзинки, добре вимішати.
  5. Начинити яблука сирною масою, залити негарячим вишневим желе, поставити в холодильник на 1–1,5 години.
  6. Збити вершки або сметану до стійких піків, прикрасити охолоджені яблука перед подачею, посипати пудрою.
