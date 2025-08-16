Фаршировані яблука, які зникають зі столу першими: сир, родзинки і трішки ностальгії

Ця страва стане чудовою альтернативою звичним солодощам

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у нашому раціоні. Його додають у випічку, варять із нього джеми, готують компоти, а ще — незвичні страви, як-от салат з яблук та оселедця.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший варіант: запечені фаршировані яблука з сиром, родзинками та горіхами. Це — не лише ароматний і корисний десерт, а й спосіб зробити звичайне яблуко святковим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Як приготувати фаршировані яблука

Інгредієнти:

яблука кислі тверді – 2 кг;

сир кисломолочний м’який – 450 г;

цукор – 50 г;

сметана або вершки – 50 г;

ванільний цукор – 10 г;

кориця – ½ ч. л.;

горіхи грецькі – 70 г;

родзинки – 40 г;

густі вершки або сметана (для подачі) – за смаком;

цукрова пудра – за смаком;

вишневе желе – за смаком.

Спосіб приготування: