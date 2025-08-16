Фаршировані яблука, які зникають зі столу першими: сир, родзинки і трішки ностальгії
Ця страва стане чудовою альтернативою звичним солодощам
Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у нашому раціоні. Його додають у випічку, варять із нього джеми, готують компоти, а ще — незвичні страви, як-от салат з яблук та оселедця.
Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший варіант: запечені фаршировані яблука з сиром, родзинками та горіхами. Це — не лише ароматний і корисний десерт, а й спосіб зробити звичайне яблуко святковим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".
Як приготувати фаршировані яблука
Інгредієнти:
- яблука кислі тверді – 2 кг;
- сир кисломолочний м’який – 450 г;
- цукор – 50 г;
- сметана або вершки – 50 г;
- ванільний цукор – 10 г;
- кориця – ½ ч. л.;
- горіхи грецькі – 70 г;
- родзинки – 40 г;
- густі вершки або сметана (для подачі) – за смаком;
- цукрова пудра – за смаком;
- вишневе желе – за смаком.
Спосіб приготування:
- Очистити яблука від шкірки та серцевини, занурити їх у холодну воду, щоб не потемніли.
- Зварити сироп із 3 л води та 250–300 г цукру, відварити в ньому яблука 7–9 хвилин до м’якості, охолодити.
- Підсушити горіхи на сковороді або в духовці, родзинки запарити окропом на 5–7 хвилин.
- Розім’яти сир виделкою, додати сметану, цукор, ванільний цукор, корицю, всипати горіхи та родзинки, добре вимішати.
- Начинити яблука сирною масою, залити негарячим вишневим желе, поставити в холодильник на 1–1,5 години.
- Збити вершки або сметану до стійких піків, прикрасити охолоджені яблука перед подачею, посипати пудрою.