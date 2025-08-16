Укр

Фаршированные яблоки, которые исчезают со стола первыми: сыр, изюм и немного ностальгии

Мария Швец
Ароматные, полезные, аппетитные. Фото instagram.com

Это блюдо станет прекрасной альтернативой привычным сладостям

Яблоко – один из самых любимых фруктов в нашем рационе. Его добавляют в выпечку, варят из него джемы, готовят компоты, а еще — необычные блюда, например салат из яблок и сельди.

Но сегодня мы предлагаем совсем другой вариант: запеченные фаршированные яблоки с творогом, изюмом и орехами. Это не только ароматный и полезный десерт, но и способ сделать обычное яблоко праздничным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zoshyt.receptiv".

Как приготовить фаршированные яблоки

Ингредиенты:

  • яблоки кислые твердые – 2 кг;
  • сыр кисломолочный мягкий – 450 г;
  • сахар – 50 г;
  • сметана или сливки – 50 г;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • корица – ½ ч. л.;
  • грецкие орехи – 70 г;
  • изюм – 40 г;
  • густые сливки или сметана (для подачи) – по вкусу;
  • сахарная пудра – по вкусу;
  • вишневое желе – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоки от кожицы и сердцевины, погрузить их в холодную воду, чтобы не потемнели.
  2. Сварить сироп из 3 л воды и 250–300 г сахара, отварить в нем яблока 7–9 минут до мягкости, охладить.
  3. Подсушить орехи на сковороде или в духовке, изюм запарить кипятком на 5–7 минут.
  4. Размять сыр вилкой, добавить сметану, сахар, ванильный сахар, корицу, всыпать орехи и изюм, хорошо вымешать.
  5. Начинить яблоки творожной массой, залить негорячим вишневым желе, поставить в холодильник на 1–1,5 часа.
  6. Взбить сливки или сметану до стойких пиков, украсить охлажденные яблоки перед подачей, посыпать пудрой.
