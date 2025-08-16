Фаршированные яблоки, которые исчезают со стола первыми: сыр, изюм и немного ностальгии

Это блюдо станет прекрасной альтернативой привычным сладостям

Яблоко – один из самых любимых фруктов в нашем рационе. Его добавляют в выпечку, варят из него джемы, готовят компоты, а еще — необычные блюда, например салат из яблок и сельди.

Но сегодня мы предлагаем совсем другой вариант: запеченные фаршированные яблоки с творогом, изюмом и орехами. Это не только ароматный и полезный десерт, но и способ сделать обычное яблоко праздничным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zoshyt.receptiv".

Как приготовить фаршированные яблоки

Ингредиенты:

яблоки кислые твердые – 2 кг;

сыр кисломолочный мягкий – 450 г;

сахар – 50 г;

сметана или сливки – 50 г;

ванильный сахар – 10 г;

корица – ½ ч. л.;

грецкие орехи – 70 г;

изюм – 40 г;

густые сливки или сметана (для подачи) – по вкусу;

сахарная пудра – по вкусу;

вишневое желе – по вкусу.

Способ приготовления: