Фаршированные яблоки, которые исчезают со стола первыми: сыр, изюм и немного ностальгии
-
-
Это блюдо станет прекрасной альтернативой привычным сладостям
Яблоко – один из самых любимых фруктов в нашем рационе. Его добавляют в выпечку, варят из него джемы, готовят компоты, а еще — необычные блюда, например салат из яблок и сельди.
Но сегодня мы предлагаем совсем другой вариант: запеченные фаршированные яблоки с творогом, изюмом и орехами. Это не только ароматный и полезный десерт, но и способ сделать обычное яблоко праздничным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zoshyt.receptiv".
Как приготовить фаршированные яблоки
Ингредиенты:
- яблоки кислые твердые – 2 кг;
- сыр кисломолочный мягкий – 450 г;
- сахар – 50 г;
- сметана или сливки – 50 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- корица – ½ ч. л.;
- грецкие орехи – 70 г;
- изюм – 40 г;
- густые сливки или сметана (для подачи) – по вкусу;
- сахарная пудра – по вкусу;
- вишневое желе – по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистить яблоки от кожицы и сердцевины, погрузить их в холодную воду, чтобы не потемнели.
- Сварить сироп из 3 л воды и 250–300 г сахара, отварить в нем яблока 7–9 минут до мягкости, охладить.
- Подсушить орехи на сковороде или в духовке, изюм запарить кипятком на 5–7 минут.
- Размять сыр вилкой, добавить сметану, сахар, ванильный сахар, корицу, всыпать орехи и изюм, хорошо вымешать.
- Начинить яблоки творожной массой, залить негорячим вишневым желе, поставить в холодильник на 1–1,5 часа.
- Взбить сливки или сметану до стойких пиков, украсить охлажденные яблоки перед подачей, посыпать пудрой.