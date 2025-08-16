"Голі" помідори з кропом і часником: простий рецепт, який вас здивує (відео)

Смачна закуска з незвичайним ароматом та присмаком

Помідор — один із найулюбленіших овочів у наших краях. Його додають у салати, тушкують, запікають, квасять, а ще з нього готують різноманітні соуси — від класичного томатного до пікантної аджики з яблуками.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо незвичне й дуже просте — голі помідори в ароматному маринаді. Без шкірки, без метушні, зате з яскравим смаком, який ідеально доповнить будь-яку страву. Це закуска, яка доводить: найкраще — в простому. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".

Як приготувати "голі" помідори

Інгредієнти:

помідори тверді – 1,5 кг;

кріп – 70 г;

часник – 5 зубчиків;

гірчиця в зернах (суха) – 1 ст. л;

лаврове листя – 3 шт;

перець чорний горошком – 1 ч. л;

оцет яблучний – 4 ст. л;

перець духмяний – 7 шт;

цукор – 3 ст. л;

сіль – 2,5 ст. л;

вода – 1,5 л;

перець чілі – 2 шт.

Спосіб приготування: