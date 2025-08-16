"Голі" помідори з кропом і часником: простий рецепт, який вас здивує (відео)
Смачна закуска з незвичайним ароматом та присмаком
Помідор — один із найулюбленіших овочів у наших краях. Його додають у салати, тушкують, запікають, квасять, а ще з нього готують різноманітні соуси — від класичного томатного до пікантної аджики з яблуками.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо незвичне й дуже просте — голі помідори в ароматному маринаді. Без шкірки, без метушні, зате з яскравим смаком, який ідеально доповнить будь-яку страву. Це закуска, яка доводить: найкраще — в простому. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".
Як приготувати "голі" помідори
Інгредієнти:
- помідори тверді – 1,5 кг;
- кріп – 70 г;
- часник – 5 зубчиків;
- гірчиця в зернах (суха) – 1 ст. л;
- лаврове листя – 3 шт;
- перець чорний горошком – 1 ч. л;
- оцет яблучний – 4 ст. л;
- перець духмяний – 7 шт;
- цукор – 3 ст. л;
- сіль – 2,5 ст. л;
- вода – 1,5 л;
- перець чілі – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Бланшувати помідори, зняти шкірку, перекласти в холодну воду.
- Нагріти воду до кипіння, додати сіль, цукор, гірчицю, обидва види перцю та лаврове листя, перемішати до розчинення.
- Залишити маринад охолонути до теплого стану.
- Натерти частину часнику, іншу частину нарізати слайсами.
- Змішати голі помідори з часником і дрібно нарізаним кропом, залити маринадом.
- Поставити в холодильник мінімум на 5 годин, а краще – на ніч.