"Голі" помідори з кропом і часником: простий рецепт, який вас здивує (відео)

"Голі" помідори з кропом і часником: простий рецепт, який вас здивує

Марія Швець
Ніжні, приємні на смак, ароматні, нашвидкуруч
Ніжні, приємні на смак, ароматні, нашвидкуруч.

Смачна закуска з незвичайним ароматом та присмаком

Помідор — один із найулюбленіших овочів у наших краях. Його додають у салати, тушкують, запікають, квасять, а ще з нього готують різноманітні соуси — від класичного томатного до пікантної аджики з яблуками.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо незвичне й дуже просте — голі помідори в ароматному маринаді. Без шкірки, без метушні, зате з яскравим смаком, який ідеально доповнить будь-яку страву. Це закуска, яка доводить: найкраще — в простому. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".

Як приготувати "голі" помідори

Інгредієнти:

  • помідори тверді – 1,5 кг;
  • кріп – 70 г;
  • часник – 5 зубчиків;
  • гірчиця в зернах (суха) – 1 ст. л;
  • лаврове листя – 3 шт;
  • перець чорний горошком – 1 ч. л;
  • оцет яблучний – 4 ст. л;
  • перець духмяний – 7 шт;
  • цукор – 3 ст. л;
  • сіль – 2,5 ст. л;
  • вода – 1,5 л;
  • перець чілі – 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Бланшувати помідори, зняти шкірку, перекласти в холодну воду.
  2. Нагріти воду до кипіння, додати сіль, цукор, гірчицю, обидва види перцю та лаврове листя, перемішати до розчинення.
  3. Залишити маринад охолонути до теплого стану.
  4. Натерти частину часнику, іншу частину нарізати слайсами.
  5. Змішати голі помідори з часником і дрібно нарізаним кропом, залити маринадом.
  6. Поставити в холодильник мінімум на 5 годин, а краще – на ніч.
#Помідори #Заготівля #Готуємо вдома