"Голые" помидоры с укропом и чесноком: простой рецепт, который вас удивит (видео)

Вкусная закуска с необычным ароматом и привкусом

Помидор – один из самых любимых овощей в наших краях. Его добавляют в салаты, тушат, запекают, квасят, а еще из него готовят разнообразные соусы – от классического томатного до пикантной аджики с яблоками.

Но сегодня мы предлагаем несколько необычное и простое блюдо — голые помидоры в ароматном маринаде. Без кожуры, без суеты, зато с ярким вкусом, который идеально дополнит любое блюдо. Это закуска, которая доказывает: лучшее — в простом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".

Как приготовить "голые" помидоры

Ингредиенты:

помидоры жесткие – 1,5 кг;

укроп – 70 г;

чеснок – 5 зубчиков;

горчица в зернах (сухая) – 1 ст. л;

лавровые листья – 3 шт;

перец черный горошком – 1 ч. л;

уксус яблочный – 4 ст. л;

перец душистый – 7 шт;

сахар – 3 ст. л;

соль – 2,5 ст. л;

вода – 1,5 л;

перец чили – 2 шт.

Способ приготовления: