"Голые" помидоры с укропом и чесноком: простой рецепт, который вас удивит (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусная закуска с необычным ароматом и привкусом
Помидор – один из самых любимых овощей в наших краях. Его добавляют в салаты, тушат, запекают, квасят, а еще из него готовят разнообразные соусы – от классического томатного до пикантной аджики с яблоками.
Но сегодня мы предлагаем несколько необычное и простое блюдо — голые помидоры в ароматном маринаде. Без кожуры, без суеты, зато с ярким вкусом, который идеально дополнит любое блюдо. Это закуска, которая доказывает: лучшее — в простом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".
Как приготовить "голые" помидоры
Ингредиенты:
- помидоры жесткие – 1,5 кг;
- укроп – 70 г;
- чеснок – 5 зубчиков;
- горчица в зернах (сухая) – 1 ст. л;
- лавровые листья – 3 шт;
- перец черный горошком – 1 ч. л;
- уксус яблочный – 4 ст. л;
- перец душистый – 7 шт;
- сахар – 3 ст. л;
- соль – 2,5 ст. л;
- вода – 1,5 л;
- перец чили – 2 шт.
Способ приготовления:
- Бланшировать помидоры, снять кожуру, переложить в прохладную воду.
- Нагреть воду до кипения, добавить соль, сахар, горчицу, оба вида перца и лавровые листья, перемешать до растворения.
- Оставить маринад остыть до теплого состояния.
- Натереть часть чеснока, другую часть порезать слайсами.
- Смешать голые помидоры с чесноком и мелко нарезанным укропом, залить маринадом.
- Поставить в холодильник минимум на 5 часов, а лучше – на ночь.