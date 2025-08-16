Укр

"Голые" помидоры с укропом и чесноком: простой рецепт, который вас удивит (видео)

Мария Швец
Нежные, приятные на вкус, ароматные, на скорую руку
Нежные, приятные на вкус, ароматные, на скорую руку. Фото instagram.com

Вкусная закуска с необычным ароматом и привкусом

Помидор – один из самых любимых овощей в наших краях. Его добавляют в салаты, тушат, запекают, квасят, а еще из него готовят разнообразные соусы – от классического томатного до пикантной аджики с яблоками.

Но сегодня мы предлагаем несколько необычное и простое блюдо — голые помидоры в ароматном маринаде. Без кожуры, без суеты, зато с ярким вкусом, который идеально дополнит любое блюдо. Это закуска, которая доказывает: лучшее — в простом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".

Как приготовить "голые" помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры жесткие – 1,5 кг;
  • укроп – 70 г;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • горчица в зернах (сухая) – 1 ст. л;
  • лавровые листья – 3 шт;
  • перец черный горошком – 1 ч. л;
  • уксус яблочный – 4 ст. л;
  • перец душистый – 7 шт;
  • сахар – 3 ст. л;
  • соль – 2,5 ст. л;
  • вода – 1,5 л;
  • перец чили – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Бланшировать помидоры, снять кожуру, переложить в прохладную воду.
  2. Нагреть воду до кипения, добавить соль, сахар, горчицу, оба вида перца и лавровые листья, перемешать до растворения.
  3. Оставить маринад остыть до теплого состояния.
  4. Натереть часть чеснока, другую часть порезать слайсами.
  5. Смешать голые помидоры с чесноком и мелко нарезанным укропом, залить маринадом.
  6. Поставить в холодильник минимум на 5 часов, а лучше – на ночь.
