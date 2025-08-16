Рус

Соковиті помідори, хрустке тісто й трішки магії: рецепт томатної тарти з фетою та песто (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Автор
Красива та яскрава, для святкового столу
Красива та яскрава, для святкового столу.

Готується нашвидкуруч

Помідор — це не просто овоч, це справжній символ літа. Соковитий, ароматний, універсальний. З нього готують тисячі страв — від класичного томатного супу до домашньої аджики, сальси чи соусів до пасти.

Але сьогодні ми пропонуємо вам спробувати дещо інше — помідорну тарту з фетою та песто. Це хрустка, ніжна й напрочуд смачна страва, яка виглядає ефектно, а готується швидко. Ідеальний варіант для сімейної вечері або гостей, що раптово завітали. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати помідорну тарту

Інгредієнти:

  • помідори – 3–4 шт.;
  • фета – 80 г;
  • соус песто – 80 г;
  • тісто листкове – 500 г;
  • оливкова олія – за смаком;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком;
  • базилік – для подачі.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати помідори слайсами.
  2. Викласти томати на пергамент у формі кола.
  3. Посипати подрібненою фетою.
  4. Розкачати листкове тісто, змастити песто.
  5. Накрити тістом начинку, злегка притиснути краї, змастити водою.
  6. Випікати при 180–190 °C 15–20 хвилин до золотистої скоринки.
Теги:
#Помідори #Випічка #Готуємо вдома