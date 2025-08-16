Соковиті помідори, хрустке тісто й трішки магії: рецепт томатної тарти з фетою та песто (відео)
Помідор — це не просто овоч, це справжній символ літа. Соковитий, ароматний, універсальний. З нього готують тисячі страв — від класичного томатного супу до домашньої аджики, сальси чи соусів до пасти.
Але сьогодні ми пропонуємо вам спробувати дещо інше — помідорну тарту з фетою та песто. Це хрустка, ніжна й напрочуд смачна страва, яка виглядає ефектно, а готується швидко. Ідеальний варіант для сімейної вечері або гостей, що раптово завітали. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".
Як приготувати помідорну тарту
Інгредієнти:
- помідори – 3–4 шт.;
- фета – 80 г;
- соус песто – 80 г;
- тісто листкове – 500 г;
- оливкова олія – за смаком;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- базилік – для подачі.
Спосіб приготування:
- Нарізати помідори слайсами.
- Викласти томати на пергамент у формі кола.
- Посипати подрібненою фетою.
- Розкачати листкове тісто, змастити песто.
- Накрити тістом начинку, злегка притиснути краї, змастити водою.
- Випікати при 180–190 °C 15–20 хвилин до золотистої скоринки.