Соковиті помідори, хрустке тісто й трішки магії: рецепт томатної тарти з фетою та песто (відео)

Готується нашвидкуруч

Помідор — це не просто овоч, це справжній символ літа. Соковитий, ароматний, універсальний. З нього готують тисячі страв — від класичного томатного супу до домашньої аджики, сальси чи соусів до пасти.

Але сьогодні ми пропонуємо вам спробувати дещо інше — помідорну тарту з фетою та песто. Це хрустка, ніжна й напрочуд смачна страва, яка виглядає ефектно, а готується швидко. Ідеальний варіант для сімейної вечері або гостей, що раптово завітали. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати помідорну тарту

Інгредієнти:

помідори – 3–4 шт.;

фета – 80 г;

соус песто – 80 г;

тісто листкове – 500 г;

оливкова олія – за смаком;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

базилік – для подачі.

Спосіб приготування: