Сочные помидоры, хрустящее тесто и немного магии: рецепт томатной тарты с фетой и песто (видео)

Готовится на скорую руку

Помидор – это не просто овощ, это настоящий символ лета. Сочный, ароматный, универсальный. Из него готовят тысячи блюд от классического томатного супа до домашней аджики, сальсы или соусов до пасты.

Но сегодня мы предлагаем вам попробовать кое-что другое — помидорную тарту с фетой и песто. Это хрустящее, нежное и удивительно вкусное блюдо, которое выглядит эффектно, а готовится быстро. Идеальный вариант для семейного ужина или внезапно посетивших гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить помидорную тарту

Ингредиенты:

помидоры – 3–4 шт.;

фета – 80 г;

соус песто – 80 г;

тесто слоеное – 500 г;

оливковое масло – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

базилик – для подачи.

Способ приготовления: