Готується просто — з'їдається швидко: рецепт популярного кабачкового торта (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Рецепт найсмачнішої закуски, яка прикрасить собою будь-яке застілля
Розпочався сезон кабачків — соковитих, ніжних і напрочуд універсальних. З них можна приготувати безліч смачних страв: від оладок і рагу до запіканки з кабачків та фаршу.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо цікавіше — кабачковий торт. Ніжний, ситний, з ароматними прошарками — він стане чудовою ідеєю як для родинного обіду, так і для літнього пікніка. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".
Як приготувати кабачковий торт
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- борошно – 5 ст. л.;
- сіль – до смаку;
- часник – до смаку;
- майонез або сметана;
- кріп;
- помідори;
Спосіб приготування:
1. Кабачки натерти на велику тертку.
2. Посолити й залишити на 10 хвилин.
3. Після цього злити весь сік, що утворився.
4. Додати яйця, сіль (до смаку), борошно.
5. Замісити тісто.
6. На розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії викласти по 2-3 ст. л. тіста.
7. Смажити на маленькому вогні до золотистого кольору з обох боків.
8. Готові млинці охолодити.
9. Змастити соусом: часник + майонез (сметана) + кріп.
10. Змастити млинці, викласти помідори, порізані слайсами.