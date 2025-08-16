Готується просто — з'їдається швидко: рецепт популярного кабачкового торта (відео)

Рецепт найсмачнішої закуски, яка прикрасить собою будь-яке застілля

Розпочався сезон кабачків — соковитих, ніжних і напрочуд універсальних. З них можна приготувати безліч смачних страв: від оладок і рагу до запіканки з кабачків та фаршу.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо цікавіше — кабачковий торт. Ніжний, ситний, з ароматними прошарками — він стане чудовою ідеєю як для родинного обіду, так і для літнього пікніка. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як приготувати кабачковий торт

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт.;

яйця – 3 шт.;

борошно – 5 ст. л.;

сіль – до смаку;

часник – до смаку;

майонез або сметана;

кріп;

помідори;

Спосіб приготування:

1. Кабачки натерти на велику тертку.

2. Посолити й залишити на 10 хвилин.

3. Після цього злити весь сік, що утворився.

4. Додати яйця, сіль (до смаку), борошно.

5. Замісити тісто.

6. На розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії викласти по 2-3 ст. л. тіста.

7. Смажити на маленькому вогні до золотистого кольору з обох боків.

8. Готові млинці охолодити.

9. Змастити соусом: часник + майонез (сметана) + кріп.

10. Змастити млинці, викласти помідори, порізані слайсами.