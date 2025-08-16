Готовится просто – съедается быстро: рецепт популярного кабачкового торта (видео)
-
-
Рецепт вкуснейшей закуски, которая украсит собой любое застолье
Начался сезон кабачков — сочных, нежных и удивительно универсальных. Из них можно приготовить множество вкусных блюд: от оладий и рагу до запеканки из кабачков и фарша.
Но сегодня мы предлагаем несколько интереснее – кабачковый торт. Нежный, сытный, с ароматными прослоями – он станет великолепной идеей как для семейного обеда, так и для летнего пикника. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".
Как приготовить кабачковый торт
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- мука – 5 ст.
- соль – по вкусу;
- чеснок – по вкусу;
- майонез или сметана;
- укроп;
- помидоры;
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на большую терку.
2. Посолите и оставьте на 10 минут.
3. После этого слить весь образовавшийся сок.
4. Добавить яйца, соль (по вкусу), муку.
5. Замесить тесто.
6. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выложить по 2-3 ст. л. теста.
7. Жарить на маленьком огне до золотистого цвета с обеих сторон.
8. Готовые блины охладить.
9. Смазать соусом: чеснок + майонез (сметана) + укроп.
10. Смазать блины, выложить помидоры, нарезанные слайсами.