Укр

Готовится просто – съедается быстро: рецепт популярного кабачкового торта (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Оригинальный, яркий, эффектный из обычных продуктов
Оригинальный, яркий, эффектный из обычных продуктов. Фото instagram.com

Рецепт вкуснейшей закуски, которая украсит собой любое застолье

Начался сезон кабачков — сочных, нежных и удивительно универсальных. Из них можно приготовить множество вкусных блюд: от оладий и рагу до запеканки из кабачков и фарша.

Но сегодня мы предлагаем несколько интереснее – кабачковый торт. Нежный, сытный, с ароматными прослоями – он станет великолепной идеей как для семейного обеда, так и для летнего пикника. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".

Как приготовить кабачковый торт

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • мука – 5 ст.
  • соль – по вкусу;
  • чеснок – по вкусу;
  • майонез или сметана;
  • укроп;
  • помидоры;

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на большую терку.

2. Посолите и оставьте на 10 минут.

3. После этого слить весь образовавшийся сок.

4. Добавить яйца, соль (по вкусу), муку.

5. Замесить тесто.

6. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выложить по 2-3 ст. л. теста.

7. Жарить на маленьком огне до золотистого цвета с обеих сторон.

8. Готовые блины охладить.

9. Смазать соусом: чеснок + майонез (сметана) + укроп.

10. Смазать блины, выложить помидоры, нарезанные слайсами.

Теги:
#Кабачки #Торт #Закуска #Готовим дома