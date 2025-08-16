Готовится просто – съедается быстро: рецепт популярного кабачкового торта (видео)

Рецепт вкуснейшей закуски, которая украсит собой любое застолье

Начался сезон кабачков — сочных, нежных и удивительно универсальных. Из них можно приготовить множество вкусных блюд: от оладий и рагу до запеканки из кабачков и фарша.

Но сегодня мы предлагаем несколько интереснее – кабачковый торт. Нежный, сытный, с ароматными прослоями – он станет великолепной идеей как для семейного обеда, так и для летнего пикника. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".

Как приготовить кабачковый торт

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

яйца – 3 шт.;

мука – 5 ст.

соль – по вкусу;

чеснок – по вкусу;

майонез или сметана;

укроп;

помидоры;

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на большую терку.

2. Посолите и оставьте на 10 минут.

3. После этого слить весь образовавшийся сок.

4. Добавить яйца, соль (по вкусу), муку.

5. Замесить тесто.

6. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выложить по 2-3 ст. л. теста.

7. Жарить на маленьком огне до золотистого цвета с обеих сторон.

8. Готовые блины охладить.

9. Смазать соусом: чеснок + майонез (сметана) + укроп.

10. Смазать блины, выложить помидоры, нарезанные слайсами.