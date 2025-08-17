Як приготувати ідеальні кабачкові оладки: секрет пишності та чудового смаку

За цим рецептом виходить справжній делікатес

Літній стіл важко уявити без страв з кабачків. Оладки — найпростіше, що можна приготувати з цих овочів. Але в декого вони виходять дуже тонкими й не тримають форму. Достатньо додати всього два простих інгредієнти, і кабачкові оладки будуть пишні та не перетворяться на кашу.

Ідеєю рецепта поділились Smachnenke.

Інгредієнти:

Кабачки — 1 великий (приблизно 750 г) або 2 середні

Сіль — на смак

Чорний мелений перець — на смак

Яйця — 2 шт.

Твердий сир — 100 г

Борошно — 50 г

Манна крупа — 30 г

Олія — для смаження

Етапи приготування:

Натріть кабачки на великій тертці. Посоліть і залиште на 5–7 хвилин, щоб вони пустили сік. Добре відтисніть зайву рідину. До відтиснутих кабачків додайте натертий твердий сир, чорний перець, яйця, борошно та манку. Ретельно перемішайте до отримання однорідного тіста. Залиште тісто на 10 хвилин, щоб манка набухла. Розігрійте олію на сковороді. Ложкою викладайте тісто, формуючи оладки. Смажте на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до утворення красивої золотистої скоринки.

Готові оладки викладайте на паперовий рушник, щоб видалити надлишки жиру. Подавайте гарячими. Кабачкові оладки смакують зі сметаною, йогуртом, часниковим соусом або свіжою зеленню.