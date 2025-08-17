Як приготувати ідеальні кабачкові оладки: секрет пишності та чудового смаку
За цим рецептом виходить справжній делікатес
Літній стіл важко уявити без страв з кабачків. Оладки — найпростіше, що можна приготувати з цих овочів. Але в декого вони виходять дуже тонкими й не тримають форму. Достатньо додати всього два простих інгредієнти, і кабачкові оладки будуть пишні та не перетворяться на кашу.
Ідеєю рецепта поділились Smachnenke.
Інгредієнти:
- Кабачки — 1 великий (приблизно 750 г) або 2 середні
- Сіль — на смак
- Чорний мелений перець — на смак
- Яйця — 2 шт.
- Твердий сир — 100 г
- Борошно — 50 г
- Манна крупа — 30 г
- Олія — для смаження
Етапи приготування:
- Натріть кабачки на великій тертці. Посоліть і залиште на 5–7 хвилин, щоб вони пустили сік. Добре відтисніть зайву рідину.
- До відтиснутих кабачків додайте натертий твердий сир, чорний перець, яйця, борошно та манку. Ретельно перемішайте до отримання однорідного тіста. Залиште тісто на 10 хвилин, щоб манка набухла.
- Розігрійте олію на сковороді. Ложкою викладайте тісто, формуючи оладки. Смажте на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до утворення красивої золотистої скоринки.
Готові оладки викладайте на паперовий рушник, щоб видалити надлишки жиру. Подавайте гарячими. Кабачкові оладки смакують зі сметаною, йогуртом, часниковим соусом або свіжою зеленню.