Как приготовить идеальные кабачковые оладьи: секрет пышности и превосходного вкуса

По этому рецепту выходит настоящий деликатес

Летний стол трудно представить без блюд из кабачков. Оладьи — самое простое, что можно приготовить из этих овощей. Но у некоторых они получаются очень тонкими и не держат форму. Достаточно добавить всего два простых ингредиента, и кабачковые оладьи будут пышные и не превратятся в кашу.

Идеей рецепта поделились Smachnenke.

Ингредиенты:

Кабачки — 1 большой (примерно 750 г) или 2 средних

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Яйца – 2 шт.

Твердый сыр — 100 г

Мука — 50 г

Манная крупа — 30 г

Масло для жарки

Этапы приготовления:

Натрите кабачки на крупной тёрке. Посолите и оставьте на 5–7 минут, чтобы они пустили сок. Хорошо отожмите лишнюю жидкость. К отжатым кабачкам добавьте натертый твёрдый сыр, чёрный перец, яйца, муку и манку. Тщательно перемешайте до получения однородного теста. Оставьте тесто на 10 минут, чтобы манка набухла. Разогрейте растительное масло на сковороде. Ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до образования красивой золотистой корочки.

Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Подавайте горячими. Кабачковые оладьи вкусно есть со сметаной, йогуртом, чесночным соусом или свежей зеленью.